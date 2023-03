Kurse in den Osterferien

Teilen

Friedberg - Die Evangelische Familienbildung Wetterau bietet in den Osterferien Kurse für Kinder an. Am Samstag, 1. April, von 15 bis 18 Uhr treffen sich Papa und Kind (ab fünf Jahre) zum Naturerlebnis in Wölfersheim am Parkplatz Waldfriedhof Södel mit Katharina Rüd. Am Montag, 3. April, treffen sich Kinder ab acht Jahren von 10 bis 14 Uhr in Ortenberg (Am Orlespfad 1), um Tierspuren zu entdecken und zu lesen.

Unter dem Motto „Ferientage mit der Nähmaschine ab zehn Jahren“ und „Teenager verbringen gemeinsame Stunden beim Nähen“ finden von Mittwoch, 12., bis Freitag, 14. April, von 9.30 bis 12.30 Uhr Treffen in Friedberg (Hanauer Straße 39) mit Schneidermeisterin Iris Langsdorf statt. Anmeldungen in der Geschäftsstelle, Teilnahmebeiträge entstehen. red