Konzertreihe wird eröffnet

Teilen

Die Friedberger Sommerkonzerte werden vom 23. Juli bis zum 10. September veranstaltet. Bereits in der 29. Auflage organisiert Kantor Ulrich Seeger seit 1995 die Sommerkonzerte in der heißen Jahreszeit im gotischen und angenehm kühlen Kirchenraum der Stadtkirche. Im Eröffnungskonzert am Sonntag, 23. Juli, um 19 Uhr erwartet die Zuhörer unter dem Motto „Abschied“ das Frankfurter Römerberg Quartett in der Besetzung mit Michael Hahn (Violine), Andrea Seeger (Violine), Hildegard Singer (Viola) und Ruth Sarrazin (Violoncello).

Das Programm „Abschied“ des Römerberg Quartetts enthält Werke des 20. und 21. Jahrhunderts von Anton Webern, Peteris Vasks, Dmitri Schostakowitsch und Ernest Bloch. Die Komponisten beschäftigten sich in ihren Werken auf ganz verschiedene Weise mit dem Thema Abschied. Anton Weberns Studienwerk „Langsamer Satz“ für Streichquartett ist noch ganz im Stil der Spätromantik komponiert und steht an der Schwelle zur revolutionären Musik der Wiener Schule seines Lehrers Arnold Schönberg. Das 5. Streichquartett von Peteris Vasks besteht aus zwei gegensätzlichen Sätzen. Der ruhige gesangliche zweite Satz ist laut Vasks „ein vergebender, liebevoller Blick auf eine Welt, die durch Schmerz und Widersprüche gequält wird, schließlich verliert sich das Quartett in der Stimmung einer mit Licht erfüllten Trauer“. Dmitri Schostakowitschs 8. Streichquartett ist eines seiner meistgespielten Werke. Offiziell erklärte Schostakowitsch, dass der Inhalt des Quartetts wesentlich von dem die Zerstörung und die Wiedererstehung Dresdens schildernden Film „Fünf Tage - Fünf Nächte“ beeinflusst sei. In Briefen beschrieb er später aber das Quartett als sein persönliches Requiem. Den Quartettsatz „Night“ schrieb Ernest Bloch 1925. Es handelt sich um eine jüdische Melodie. Die Musiker des Römerberg Quartetts sind erfahrene Kammermusiker, Solisten sowie Orchestermusiker und fanden sich bereits 2001 in Frankfurt als Streichquartett in der Kunsthalle Schirn am Römerberg zusammen. red