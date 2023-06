Konzert mit „Moonglow“

Im dritten Jahr in Folge gibt „Moonglow“ am Donnerstag, 8. Juni, ab 17 Uhr ein Frühsommerkonzert im „Hüttchen“. Die Band spielt im Außenbereich des Lokals - allerdings nur wenn es nicht regnet. Die Gaststätte im Vereinshaus der Turngemeinde Friedberg eignet sich nach Angaben der Veranstalter, ausgezeichnet für solche Veranstaltungen, das Außengelände ist weitläufig und an der Seewiese sehr schön gelegen.

Die langjährige Wirtin Beate Mrozek möchte ihre Gäste mit einfachen, aber schmackhaften Gerichten versorgen.

Auch diesmal bleibt die Band ihrem bisherigen Programmkonzept treu und spielt einen Mix aus Jazzstandards, Latin-Songs und Evergreens. Neu im Programm der Blues „Your heart is as black as night“ von Carola Hachenburger interpretiert.

Pianist Karheinz Grabowski wird bei diesem Konzert vertreten von Rainer Walter, der ansonsten die Orgel der Basilika in Ilbenstadt spielt. Die Gaststätte „Hüttchen“ befindet sich in der Ockstädter Straße 11. Tischreservierungen werden telefonisch unter 0 60 31/6 44 56 entgegen genommen. red