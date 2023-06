Kleine Frucht, große Sorge

Einige der Ockstädter Kirschbäume. Die Zukunft für sie ist ungewiss. fulle (2) © Rebecca Fulle

Seit etwa 250 Jahren werden im Friedberger Stadtteil Ockstadt Süßkirschen angebaut. Nun sind die Kirschen allerdings gefährdet: Denn die Zukunft des Pflanzenschutzmittels Exirel steht auf der Kippe. „Ohne Exirel heißt das für uns das Aus“, sagt Werner Margraf aus Ockstadt. Wie kann es weitergehen?

Etwa 42 000 Süßkirschenbäume stehen in und um Ockstadt herum. Weit über die Ortsgrenzen sind die Ockstädter Kirschen bekannt. Doch wie lange ist der Anbau der roten Früchte noch möglich? Denn Schädlinge gefährden jedes Jahr die Ernte. Abhilfe schafft dabei auch das Pflanzenschutzmittel Exirel. Allerdings hatte dieses die Zulassung innerhalb von Wasserschutzgebieten verloren. Die Ockstädter Kirschbäume fallen in ein solches Gebiet. Der Grund für das Verbot lag nicht am Wirkstoff an sich, sondern am Abbauprodukt von Exirel.

Nun gab es nach einer Petition der Fachgruppe Obstbau an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit eine Notfallzulassung für den einmaligen Gebrauch in den Wasserschutzgebieten. Aber wie soll es weitergehen? Das fragen sich Ockstädter Kirschenanbauer wie Christine Dönges, aber auch die beiden Vorsitzenden des hiesigen Obst- und Gartenbauvereins, Werner Margraf und Werner Kipp.

Exirel wirkt gegen die Kirschessigfliege und die Kirschfruchtfliege. Komme die Kirschessigfliege auf die Anlage, sei die gesamte Ernte verdorben, sagt Dönges. „Der essiglastige Geschmack macht die Kirschen ungenießbar.“ Bei der Kirschfruchtfliege fressen die Maden das Obst von innen heraus auf.

Eine Flasche Exirel wird für ein Hektar Fläche benötigt. Eine Flasche kostet um die 200 Euro. Dönges bewirtschaftet fünf Hektar voll mit Kirschbäumen. „Das sind enorme Kosten, um sauberes Obst zu produzieren“, sagt Margraf.

Im laufenden Jahr müssten die Kirschenanbauer verschiedene Pflanzenschutzmittel spritzen, damit die Schädlinge keine Resistenzen bilden. So gebe es Mospilan, das nur gegen die Kirschfruchtfliege wirkt. SpinTor wiederum wirke nur gegen die Kirschessigfliege. „Gegen beide Schädlinge müsste dann auch noch Exirel gespritzt werden, damit es pro Schädling zwei Wirkstoffe sind - damit die Schädlinge eben keine Resistenzen bilden“, sagt Margraf. Sind sie resistent gegen ein Mittel, breiten sie sich einfach weiter aus.

Aber ginge es nicht auch einfach ohne diese ganzen Mittel? „Ohne Pflanzenschutzmittel läuft nichts. Da gibt es kein sauberes Obst“, sagt Margraf. Unbehandelte Bäume seien eine Brutstätte, sagt Dönges. „Der Kunde hat keine Toleranz für befallenes Obst, er akzeptiere keine Made in der Kirsche“, ergänzt Kipp.

Eine Alternative, um die Schädlinge fernzuhalten, könnten Netze sein. „Allein das Netz kostet allerdings pro Hektar schon 10 000 Euro“, kritisiert Dönges. Mit Pfosten, Drähten, der Montage, Sandsäcken zum Abdichten und einer Durchgangsschleuse für den Anbauer seien schnell die 100 000 Euro erreicht. „Das ist so nicht stemmbar.“

Wie es mit Exirel weitergehen wird, ist ungewiss. Denn die Notfallzulassung gilt nur für 120 Tage. „Ohne Exirel heißt es für uns das Aus“, sagt Margraf. Sie wollten hochwertige Qualität liefern und nichts, was befallen sei. Bereits jetzt kehren viele Obstanbauern ihrem Beruf den Rücken. „Die Menge von Anbauern von Süßkirschen geht immer weiter zurück“, sagt Margraf. Das liege mit an zahlreichen Auflagen und Einschränkungen. „Es wird immer schwerer für die Landwirte.“ Lediglich ein Fünftel des Obstbedarfs in Deutschland wird durch heimische Landwirtschaft abgedeckt. Das geht aus einer Statistik des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hervor. Die restlichen 80 Prozent werden durch Importe abgedeckt.

Die Ockstädter Kirschenanbauer kritisieren das stark. „Bei importierter Ware ist alles voll mit Pflanzenschutzmitteln, denn es gelten nur die Bestimmungen des Einfuhrlandes. Der Kunde meint, dass das importierte Obst besser ist. Aber das stimmt nicht, das Obst und Gemüse ist mit Wirkstoffen gespritzt, die in Deutschland schon lange verboten sind“, kritisiert Kipp. Auch sorge die Situation zu einer erhöhten Abhängigkeit wie auch bei Gas oder Medikamenten.

Auf die Frage, was sie sich wünschen, findet Dönges schnell eine Antwort: „Wir brauchen das Pflanzenschutzmittel. Und eine Regierung, die unsere Sorgen versteht und uns unterstützt.“

Steffen Rehde, Werner Margraf, Christine Dönges, Werner Kipp und Florian Hess (v. l.). © Rebecca Fulle