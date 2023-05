Haftbefehl erlassen

Ein 18-jähriger Deutscher, der im Verdacht steht, am Sonntagabend einen 21-jährigen Syrer in der Friedberger Innenstadt durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt zu haben, sitzt in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft Gießen und die Polizei am Dienstag mit. Der Mann war am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt worden, der wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags Haftbefehl erließ.

Wie die Polizei am Montag berichtete, war der 18-Jährige nach der Attacke am Sonntagabend noch in der Nacht zum Montag in Friedberg festgenommen worden. Die Ermittler bitten um Hinweise von Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Sie nehmen an, dass mehrere unbeteiligte Personen den Vorfall gesehen und anschließend die Rettungskräfte alarmiert haben.

Bisher sind die Namen dieser Zeugen der Polizei nicht bekannt. Sie werden gebeten, sich unter 0 60 31/60 10 mit den Ermittlern der Kriminalpolizei unter in Verbindung zu setzen. red