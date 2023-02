Gemeinsam über die Katastrophe sprechen

Teilen

Im November 2020 gründeten Schülerinnen und Schüler des Burggymnasiums unter der Leitung von Oberstudienrat Matthias Schäfer die viel beachtete Aktion „#staywithMoria“, um mit Geld- und Sachspenden die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln und in Athen zu unterstützen. Nun wurden Schäfer und einige Schülerinnen und Schüler wieder aktiv, diesmal, um die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien zu unterstützen.

Erneut arbeitet die Gruppe mit der in Gießen ansässigen Hilfsorganisation „GAiN Deutschland“ zusammen. „Wir haben gedacht, dass wir auch mit Schülerinnen und Schülern aus dem ,Stay with Moria’-Team eine Aktion machen wollen, um den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien zu helfen“, sagt Schäfer.

So findet am Sonntag, 26. Februar, von 14 bis 17 Uhr in der Aula des Burggymnasiums ein erstes Forum zur Erdbebenkatas-trophe statt. Hierzu sind alle Interessierten willkommen. In mehreren Gesprächsrunden besteht Gelegenheit, sich über die Lage in den Erdbebengebieten zu informieren, aber auch zum Austausch eigener Gedanken und Gefühle. Zwischendurch wird es passende Musik geben. Kaffee und Kuchen stehen gegen Spenden bereit, die Betroffenen in den Erdbebengebieten zugutekommen. Schäfer: „Wir haben da einen direkten Kontakt zu Opfern in Syrien hergestellt.“ Für weitere Auskünfte steht Matthias Schäfer unter 0 60 31/6 18 28 zur Verfügung. red