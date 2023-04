Führung zu Walpurgis

Dicht am Datum Walpurgis, am Freitag, 28. April, wenn die Dämmerung hereinbricht, verwandelt sich ein Teil von Friedberg in die Zeit kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg. Ein Menschenleben galt damals nicht viel. Hungersnöte und Seuchen zogen übers Land. In diesem Klima des gegenseitigen Misstrauens und der Angst erblühte ein neuer Wahn: Der Hexenwahn.

Natur- und Kulturführerin Annette Miksch schlüpft für rund zwei Stunden in die Rolle einer Handwerker-Ehefrau aus der Zeit vor über 350 Jahren. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Brautportal der Stadtkirche. Die Teilnehmenden tauchen ein in das Jahr 1650 und helfen der Frau des Wagners aus der Schmiedgasse bei der Suche nach ihrer Freundin, die unter dem Verdacht, eine Hexe zu sein, festgenommen wurde. red