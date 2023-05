Erste Hilfe am Kind

Erste Hilfe am Kind“: Zu diesem Kurs der Johanniter-Unfall-Hilfe bietet die Evangelische Familienbildung Wetterau (EFB) allen Menschen, die Kinder betreuen, am Samstag, 20. Mai, von 9 bis 17 Uhr die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Fertigkeiten zu erneuern. Der Kurs richtet sich an (werdende) Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten, Tagesmütter und Tagesväter und alle anderen, die mit Kindern zu tun haben.

Es werden die wichtigsten Maßnahmen gezeigt, mit denen man im Notfall helfen könne. Treffpunkt ist in den Räumen der EFB (Ludwigstr. 17). Eine kostenpflichtige Anmeldung ist per Tel. 0 60 31/1 62 78 00 oder per E-Mail: info@ familienbildungwetterau.de erforderlich. red