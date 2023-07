Erst der Rohbau, dann die Details

Von Joachim Wille schließen

Das Wetterau-Museum in Friedberg wird umgebaut, ein Architekturwettbewerb wird ausgerufen. Darüber besteht Einigkeit in der Politik. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde nun die Frage gestellt, warum das museumspädagogische Konzept, das die inhaltliche Ausrichtung des Hauses beschreiben soll, noch nicht vorliegt.

Auch wenn er „hinken“ mag (was aber bei Vergleichen stets der Fall ist): Wenn der Maurer einen Rohbau hochzieht, muss er dann wissen, wo einmal das Fernsehgerät und die Wohnzimmercouch stehen sollen? Nein? Aber wäre es nicht hilfreich, wenn er wenigstens wüsste, wo das Schlafzimmer und wo das Bad hinkommen? Vor einem ähnlichen Dilemma standen die Friedberger Kommunalpolitiker, als sie kürzlich in den Ausschüssen über die Neukonzeption des Wetterau-Museums diskutierten.

Die Stadt schreibt einen Architektenwettbewerb aus, ein Verfahren, mit dem sie gute Erfahrungen gemacht hat,wie Bürgermeister Dirk Antkowiak (CDU) sagt. Beim Bau der Kita Housing gab es 20 verschiedene Entwürfe, die Entscheidungsträger konnten das aus ihrer Sicht beste Modell auswählen. Das erhofft sich die Stadtspitze auch beim Wetterau-Museum. Eine Auslobung wurde verfasst, in der alle relevanten Kernpunkte des Umbaus festgehalten sind. Alle?

Beschrieben werden die baulichen Erfordernisse, wobei zwei Aspekte Vorrang haben: Das Wetterau-Museum muss barrierefrei werden, und es soll ein Rundgang durch die Räume möglich sein; zudem muss der Brandschutz erneuert werden, ein Café wird eingerichtet, das sich zum Stadtkirchenplatz hin öffnet, und die Freiräume rund ums Museum sollen in die Planung einbezogen werden. Was fehlt, ist das museumspädagogische Konzept, das laut Stadt zeitgleich erstellt werden soll.

Neben der Beschreibung der Zielvorgaben und des Kostenrahmens (bis 4,6 Millionen Gesamtkosten werden veranschlagt) wird in der Verwaltungsvorlage mehrfach auf den Abschlussbericht der „Zukunftswerkstatt Wetterau-Museum“ hingewiesen, einem vorgezogenen ISEK-Projekt, bei dem Bürger Vorschläge für die Neukonzeption des Museums machten. Der Bericht ist Teil der Wettbewerbsauslobung, die teilnehmenden Büros erhalten ihn und können sich dort, so argumentiert die Verwaltung, Anregungen für ihre je individuellen Gestaltungsvorschläge holen.

Einigen Parlamentariern reicht das nicht. Schon im Ausschuss für Stadtentwicklung gab es Diskussionen darüber, ob nicht erst das museumspädagogische Konzept vorliegen müsse, um dann entsprechend die Räume aufzuteilen und zu gestalten. Im Haupt- und Finanzausschuss wiederholte sich dies. „Der Wettbewerber will doch wissen: Was habt Ihr vor?“, sagte Klaus-Dieter Rack (SPD) und stellte die Frage in den Raum, warum das pädagogische Konzept in den vergangenen vier Jahren - seit dem Abschluss der Zukunftswerkstatt - nicht längst erstellt wurde. „Wenigstens ein Grobkonzept sollte vorliegen.“ In der Auslobung solle dies berücksichtigt werden oder, so Rack, es solle zumindest deutlich auf den Abschlussbericht hingewiesen werden.

Bürgermeister Antkowiak widersprach. Das neue Museum solle „50, 60 oder vielleicht 70 Jahre“ in Betrieb sein, werde im Laufe der Jahre seine Konzeption sicher mehrfach ändern. Deshalb müsse das Gebäude „flexibel und variabel“ sein. Philipp Götz (CDU) bestätigte das: „Die Planung muss jahrzehntelang Bestand haben.“ Sein Fraktionskollege Christoph Haub ergänzte, man erhalte durch den Wettbewerb eine „Bandbreite an Ideen“, festere Vorgaben seien nicht nötig: „Wir wollen ein Gebäude, das wir auch verändern können.“ Dem pflichtete auch Reinhold Merbs (FDP) bei: „Momentan ist das pädagogische Konzept überflüssig.“

Rack blieb bei seiner Haltung, forderte, dass der Satz „Die begleitende museumspädagogische Konzeption ist bei der Planung zu berücksichtigen“ in die Vorlage aufgenommen wird. Was Antkowiak mit den Worten kommentierte: „Sollen wir beschließen, dass die Sonne morgens auf- und abends untergeht?“ Das wollten die Parlamentarier freilich nicht, und so wurde der SPD-Antrag mit fünf Nein-Stimmen bei drei Ja und einer Enthaltung abgewiesen. Der Verwaltungsvorlage zum Umbau des Wetterau-Museums wurde anschließend mit sieben Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen mehrheitlich zugestimmt.