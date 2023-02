Erinnerung an Fritz Usinger

Teilen

Fritz Usinger besitzt für die Kreisstadt eine besondere Bedeutung. Usinger, am 5. März 1895 in Friedberg geboren, wirkte als Schriftsteller, Lyriker, Essayist und Übersetzer weit über die Wetterau hinaus. Auch wenn er maßgebliche Impulse in fremden Städten erhielt, so kehrte er doch immer wieder in seine Heimatstadt zurück, wo er viele Jahre bis zu seinem Tod 1982 auf dem Gelände der Burg wohnte.

Der unermüdliche Kämpfer gegen das Vergessen Usingers, Andrej Seuss, erinnert jedes Jahr mit einem besonderen Programm im Theater Altes Hallenbad an den vielseitigen Künstler. In diesem Jahr am Sonntag, 5. März, um 18 Uhr (genau an dessen Geburtstag). Seuss hat für den Abend im Theater Altes Hallenbad ein Fotoalbum des Künstlers aus dem Friedberger Stadtarchiv zum Anlass für seinen Vortrag genommen, Titel: „Darmstädter Tage“. red