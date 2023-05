Die Kreisstadt wird zur „Smart City“

Ob Verkehrslenkung, Überwachung des Parkraums oder Hochwasserwarnung: Bevor die Politik Entscheidungen treffen kann, werden Daten benötigt. Wo fließt wie viel Verkehr? Oder: Wie hoch ist die CO2-Belastung in der Stadt und was kann dagegen getan werden? Die Lösung lautet „Smart City“, in Friedberg soll ein „Internet der Dinge“ entstehen.

Einen entsprechenden CDU-Antrag hat die Stadtverordnetenversammlung mit großer Mehrheit (bei zwei Neinstimmen der FDP) beschlossen. CDU-Sprecher Philipp Götz: „Es geht um die Digitalisierung der Stadt. Wir können mit technischen Mitteln Ressourcen sparen.“

Dazu werden Sensoren etwa auf Fahrbahnen oder Parkplätzen montiert, mit denen Daten gesammelt werden: übers Klima, die Wasserstände, die Zahl der vorbeifahrenden Autos. Götz: „Man kann Bewässerungssysteme bedarfsgerecht bedienen.“ Dann komme es nicht mehr vor, dass der Bauhof frühmorgens Bäume und Beete bewässere und am Nachmittag regnet es. Das „Internet der Dinge“ sieht dies voraus. Die CDU begründet ihren Antrag mit den Herausforderungen, vor denen Friedberg steht. Neubaugebiete entstehen, Zuzüge sind zu erwarten; die Kaiserstraße wird umgebaut; der Klimawandel stellt Städte vor ganz neue Herausforderungen.

„Es ist essenziell, die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit innerhalb der Stadt zur Verfügung zu stellen - seien es Nahrungsmittel, Energie, Konsumprodukte, Dienstleistungen oder Services aller Art“, heißt es im Antrag. Um dies zu leisten, müssten Städte „intelligenter“ werden, sich eben zur „Smart City“ wandeln, mit einer digitalen Verknüpfung, die es erlaubt, die erforderlichen Daten schnellstmöglichst zu erhalten, um dann zu reagieren.

Smart City-Anwendungen gibt es bereits in vielen Städten. Etwa bei der Bewässerung von Stadtbäumen auf dem Gelände eines Frankfurter Energieversorgers: Sensoren messen die Bodenfeuchtigkeit, füllen den Speichertank, der nur so viel Wasser abgibt, wie benötig wird. Parkplatz-Sensoren kennt man von Discountern, die so das Dauerparken vereiteln. Auf dem Campus des Virchow-Klinikums in Berlin oder im Kurort Bad Birnbach sind fahrerlose Kleinbusse unterwegs.

In der Debatte wurde angeregt, die Technische Hochschule Mittelhessen ins Boot zu holen. Markus Fenske (Grüne): „Dort gibt es dazu eine Forschungsstelle.“ Die FDP war skeptisch, ob das Rathaus diese Aufgabe stemmen könne, wollte im Ausschuss darüber beraten, was die anderen Fraktionen für unnötig hielten. j w