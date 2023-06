Der Lebenserwartung zum Trotz

Christopher Mader feierte am Montag seinen 33. Geburtstag. Die Lebenshilfe Wetterau, wo er seit 15 Jahren wohnt, ist mittlerweile wie ein zweites Zuhause für ihn. red © Rebecca Fulle

Christopher Mader wohnt bei der Lebenshilfe Wetterau in Friedberg und ist schwerstmehrfachbehindert. Besonders viel Freude findet er an Musik und Ausflügen. Am Montag wurde er 33 Jahre alt - und ist damit um die 30 Jahre über seiner eigenen Lebenserwartung.

Musik mag Christopher Mader am liebsten. Ob in der Wohnstätte oder auf einem Konzert - Lieder quer durch die Genres sorgen bei ihm für gute Laune. Am Montag wurde Mader 33 Jahre alt. Das klingt erst einmal nicht besonders, „allerdings ist er der älteste Mensch mit seiner Behinderung“, sagt Heilerziehungspfleger Lars Kipper. Denn Mader ist schwerstmehrfachbeeinträchtigt.

Mader hat das angeborene Miller-Dieker-Syndrom (MDS), eine sehr seltene Erkrankung. Dabei kommt es zu einer Anomalie im 17. Chromosom. In der Folge entwickelt sich das Großhirn nicht richtig. Zusätzlich zu dieser schweren geistigen Behinderung hat Mader Epilepsie.

Die Lebenserwartung bei MDS liegt bei wenigen Jahren. „Menschen mit Miller-Dieker-Syndrom sterben häufig im Kleinkind- oder Kindesalter“, sagt Kipper. Quellen darüber, welches Alter der älteste Mensch mit dieser Beeinträchtigung erreicht hat, kommen zu verschiedenen Ergebnissen. So ist mal die Rede von zehn, mal von 17 und mal von 30 Jahren. Mader dürfte somit der älteste Mensch mit MDS sein - und hat seine Lebenserwartung weit übertroffen.

MDS Das Miller-Dieker-Syndrom (MDS) ist eine sehr seltene angeborene Störung. Bei der embryonalen Gehirnentwicklung bilden sich im regulären Fall beim Fötus ab der 22. Schwangerschaftswoche Hirn-Furchen. Dieser Entwicklungsschritt bleibt allerdings beim MDS teilweise oder vollständig aus. Somit ist die Gehirnoberfläche glatt und nicht gewunden. Das führt unter anderem zu Entwicklungsverzögerungen. ful

Mader wohnt in der Wohnstätte in seinen eigenen vier Wänden seit seinem 18. Geburtstag. Die Wohnstätte ist für den nun 33-Jährigen wie ein zweites Zuhause geworden, „Er ist sehr gut in den Wohnverbund integriert. Seine Mitbewohner mögen ihn und schätzen ihn“, sagt Kipper, der seit sechs Jahren bei der Lebenshilfe Wetterau in Friedberg arbeitet. Gemeinsam mit sieben anderen Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen bilden Mader und seine Mitbewohner eine der insgesamt drei Gruppen bei der Lebenshilfe Wetterau in Friedberg.

Mader sitzt im Rollstuhl und kann nicht sprechen. Dafür kommuniziert er über Laute. „Er kann durchs Lautieren zeigen, ob er etwas mag oder nicht. Es ist seine Art, mit uns in Kontakt zu treten“, sagt Kipper. Mader ist der Bezugsbewohner des Heilerziehungspflegers.

Für alles, was das alltägliche Leben betrifft, benötigt Mader Unterstützung. „Die Aufgaben übernimmt unser Personal, da er aufgrund seiner Schwerstmehrfachbeeinträchtigung motorisch vieles nicht machen kann“, erklärt Kipper. Unter der Woche ist Mader jeden Tag in der hausinternen Tagesstruktur. Diese betreut und begleitet die Bewohner, die nicht in die „Werkstatt für Menschen mit Behinderung“ können. Fernab vom Alltag davon macht die Lebenshilfe auch immer wieder Ausflüge mit den Bewohnern, zum Beispiel zum Gießener Kultursommer. Aber es geht auch mal weiter weg. „2019 war Christopher mit dabei in Holland bei einer Bewohnerfreizeit. Es ist uns wichtig, mit den Leuten auch rauszukommen mit ihnen an kulturellen Ereignissen teilzunehmen.“ Je nach Tagesform geht es Mader mal besser und mal schlechter. „An Tagen, an denen er gut drauf ist, merken wir das dadurch, dass er ganz viel lautiert.“