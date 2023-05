„Das Fenster zum Hof“

Der Mann könnte völlig unbehelligt über die Kaiserstraße flanieren. Niemand würde Jens Wawrczeck erkennen, obwohl ganz viele ihn doch kennen. Aber eben nur vom Hören. Denn Wawrczeck war die Stimme von Detektiv Peter Shaw in der Hörspielserie „Die drei ???“. Nun ist Wawrczeck im Theater Altes Hallenbad zu hören, wo er am Samstag, 13. Mai, um 19.30 Uhr zusammen mit Vincent Dombrowski (Saxofon) einen Krimiabend gestaltet.

„Das Fenster zum Hof“ des amerikanischen Autors Cornell Woolrich wurde 1954 von Alfred Hitchcock verfilmt. Die Handlung: Es muss Mord gewesen sein. Davon ist Hal Jeffries überzeugt. Der Fotoreporter (im Film verkörpert von James Stewart) kann wegen eines eingegipsten Beines sein Hinterhof-Appartement nicht verlassen. Der Blick in die Wohnungen gegenüber ist wie Kino. Gesehen hat Jeff das Verbrechen nicht, er besitzt auch keine Beweise. Aber wo ist die bettlägerige Frau aus der vierten Etage? Karten gibt es im Ticket-Shop an der Burg in Friedberg oder unter www.ticket-shop-friedberg.de. red