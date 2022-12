Corona-Impfzentrum schließt

Teilen

Da Bund und Land zum Jahresende die Finanzierung der Impfzentren und mobilen Impfteams einstellen, schließt auch der Wetteraukreis demnächst sein zentrales Impfangebot, das in Reichelsheim vorgehalten wird.

Die Corona-Impfungen werden stattdessen landesweit in die sogenannte Regelstruktur überführt. Das teilte die Pressestelle des Wetteraukreises am gestrigen Dienstag in einer Presseerklärung mit.

Noch bis einschließlich kommenden Freitag, 30. Dezember, kann man sich im Impfzentrum in Reichelsheim (Florstädter Straße 18) impfen lassen. Termine können online auf dem Buchungsportal unter der Internet-Adresse booster-impfung- wetterau.de gebucht werden. Ab Januar erhalten Bürgerinnen und Bürger Corona-Schutzimpfungen dann von der niedergelassenen Ärzteschaft sowie von Betriebsärztinnen und -ärzten. Auch in Apotheken können weiterhin Corona-Schutzimpfungen verabreicht werden. Die zentrale Impfambulanz des Wetteraukreises war am 1. April dieses Jahres in der alten Grundschule in Reichelsheim in Betrieb gegangen. Seitdem verabreichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Angaben des Kreises insgesamt 5252 Impfdosen.

Zuvor war das Corona-Vakzin vorübergehend in Büdingen, dann in Wölfersheim verimpft worden. red