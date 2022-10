Corona-Impfung ohne Kosten und Termin

Die Stadtverwaltung bietet wieder Impftermine an. imago © Red

Die Stadtverwaltung Friedberg bietet auch im November Impfmöglichkeiten gegen das Coronavirus, teilen Bürgermeister Dirk Antkowiak und Erste Stadträtin Marion Götz aus dem Rathaus mit. Die Aktion ist weiterhin kostenlos, ohne Terminvereinbarung. Das Ärzteteam aus dem Main-Kinzig-Kreis verabreicht den an die Omikron BA.4-5-Variante angepassten Impfstoff von Biontech und den an die BA.

1-Variante angepassten Impfstoff von Moderna. Impftermine werden angeboten am 5., 12., 19. und 26. November in der Stadthalle Friedberg, Am Seebach 2, jeweils von 11 bis 18 Uhr, wie es in der Mitteilung heißt.

Empfohlen wird eine weitere Auffrischimpfung bereits für Personen ab dem Alter von 60 Jahren und allen anderen nach individueller Absprache. Mitzubringen sind: Personalausweis oder Pass sowie der Impfpass (falls vorhanden). Der Anamnesebogen und das Aufklärungsmerkblatt können auf www.rki.de heruntergeladen werden, sind aber nicht zwingend mitzubringen. Diese sind auch vor Ort erhältlich. Während des Aufenthaltes in der Stadthalle gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Für Corona-Tests steht auf dem Rathausgelände im Hof der Mainzer-Tor-Anlage 6 weiter das Apotheken-Test-Zentrum zur Verfügung, für das man unter http://friedberger-apotheken-test- zentrum.appointlet.com einen Termin vereinbaren kann. red