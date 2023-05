Bereits eine feste Größe

Innen und außen verschwimmen beim Blick ins Schaufenster des „KreativHauses“ auf der Kaiserstraße. Vereine, Gruppen und andere Initiativen laden hier regelmäßig zu Treffen ein. Wagner (2) © Jürgen Wagner

Laut Lexikon ist Kreativität „die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist“. Nach den ersten Erfahrungen der Macher trifft das alles auf das Friedberger „KreativHaus“ zu. Leiter David Neben stellte die bisherige Arbeit den Kommunalpolitikern vor. Die waren sehr angetan.

Samstagvormittag auf der Kaiserstraße, im Haus Nr. 89 stehen die Türen weit offen. Passanten bleiben stehen, schauen durchs Schaufenster, treten ein und schauen sich um. Die Kinderfarm Jimbala, diese einzigartige Spiel- und Naturerlebniswelt an den 24 Hallen, hat heute eine Spendenaktion auf die Beine gestellt. „Wir wollen ein neues Piratenschiff bauen“, sagt Sozialpädagoge Simon Jerina.

Dafür werden Spenden und Ideen benötigt, wie das Schiff aussehen soll. „Vielleicht wird das ja gar kein Piratenschiff. Mal sehen, was sich die Kinder ausdenken“, sagte Jerina. An einem Tisch malen Kinder derweil ihr Schiff oder basteln eines aus Holz, während der Waffelduft die Erwachsenen zu Gesprächen anregt.

Das „KreativHaus“ auf der Kaiserstraße, schräg gegenüber vom Elvis-Presley-Platz direkt an der Fußgängerampel gelegen, hat sich seit seiner Eröffnung im Januar zur festen Größe in Friedberg entwickelt. Die Idee ist simpel: Die Stadt und ihr Kooperationspartner Caritas öffnen ein leer stehendes Ladengeschäft für die Aktivitäten der Bürgerinnen und Bürger. Jeder kann die Räume nutzen, Veranstaltungen anbieten und das Leben in Friedberg bereichern. Während die Stadthalle größeren Veranstaltungen dient, wurde ein kleinerer Raum, ein städtisches Bürgerhaus, offenbar vermisst.

Dass die Nachfrage groß ist, konnte David Neben, Sozialarbeiter bei der Caritas und Leiter des „KreativHauses“, vergangene Woche in den Ausschussberatungen der Stadtverordnetenversammlung zeigen. Für Neben ist die Einrichtung „ein Labor, in dem man sich ausprobieren kann“. Damit dies gelingt, wurde eine permanente Evaluation eingeführt. Was kommt bei den Bürgern an? Wie groß ist der Zuspruch bei welchen Veranstaltungen? Diese Daten werden von Anfang an erfasst und ausgewertet.

VERANSTALTUNGEN Von Januar bis April wurden im „KreativHaus“ Friedberg auf der Kaiserstraße 89 insgesamt 96 Veranstaltungen gezählt. Die Follower-Zahlen in den sozialen Medien steigen kontinuierlich. Das Publikum ist gemischt. Die meisten kommen aus der Altersklasse der 18- bis 39-Jährigen. „Es gibt aber auch jede Woche mindestens zwei Angebote für Kinder von null bis drei sowie von drei bis sechs Jahren.“ Mehrgenerationenangebote werden gemacht. Vor allem soll der Raum ein Treffpunkt der Bürger sein. „Auf 140 Quadratmetern kannst du dich treffen, austauschen, organisieren und vernetzen“, heißt es auf der Internetseite kreativhaus-friedberg.de. jw

Neben berichtete von den Vorbereitungen, als ein Logo und eine Internetseite entworfen wurden. Im März kamen die Möbel, eine studentische Hilfskraft wurde eingestellt. Dann trat ein riesiges Problem auf: die Schließanlage.

Wollen Gruppen in den Raum, benötigen sie einen Schlüssel. Die gehen schnell mal verloren. Was also tun? Die Antwort heißt QR-Code: Dieser ist mit dem Buchungssystem verknüpft, wird auf eine bestimmte Zeit programmiert und ausgedruckt. In Hessen ein einzigartiges System, sagte Neben. „Das war das größte Problem in der Anfangszeit.“ Bis er von der Schließanlage erfuhr, die inklusive Aufbau und Wartung nur unter 3000 Euro gekostet habe. Das Problem war gelöst. Und die Nutzerzahlen stiegen kontinuierlich.

Neben referierte mit viel Temperament, konnte die Ausschussmitglieder von dem „Labor auf der Kaiserstraße“ begeistern. Montags und mittwochs von 10 bis 14 Uhr sind dort „Open-Workspace-Zeiten“, dann kann der Raum zur Arbeit am Laptop genutzt werden. Hier nun ein Blick auf einige der nächsten Veranstaltungen: Am Samstag findet ein Turnier für Computerspiele statt („Smash Junited Lite # 1“); für Sonntag von 14 bis 16 Uhr lädt die Antifa-BI zum Gespräch über Gewalt und Gegengewalt ein. Beliebt ist das „Singen zum Tagesausklang“ mit Annette Jahr, das wieder am 22. Mai stattfindet (18.30 bis 20 Uhr).

Zur Spendenaktion von Jimbala am Samstag kamen auch Kommunalpolitiker. Neben den ehrenamtlichen Stadträten Karl Moch (Grüne, im Jimbala-Vorstand) und Evelyn Weiß (SPD) waren auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus-Dieter Rack und Grüne-Bürgermeisterkandidat Markus Fenske vor Ort.

Rack erinnerte daran, dass das „KreativHaus“ auf einen SPD-Antrag zurückgehe. Mit Fenske war er sich einig, dass das vom Land geförderte Projekt nach Ablauf des Jahres weitergeführt werden solle. „Und den engagierten Leiter sollten wir unbedingt für die Stadt gewinnen.“