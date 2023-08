Barocktrompeten in der Stadtkirche

Beim fünften Teil der Friedberger Sommerkonzerte in der evangelischen Stadtkirche erwartet die Zuhörer am Sonntag, 20. August, um 19 Uhr ein besonderes Klangereignis. Das Berliner Barocktrompeten-Ensemble wird mit seinem aktuellen Programm „Grand Tour - in königlicher Mission - die Reisebegleiter der Mächtigen“ zu erleben sein.

Das Ensemble unter der Leitung von Johann Plietzsch (Barocktrompete) wird in der Besetzung mit drei Trompeten, Pauken, Posaune, Theorbe, Orgel, Viola da Gamba und Violone Werke von Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, Marin Marais, Jean Joseph Mouret musizieren.

In königlicher Mission - während der Zeit der Renaissance und des Barock war die einfache Bevölkerung Europas eher sesshaft. Reisen waren langwierig, beschwerlich, gefährlich und teuer. Reisen mit dem nötigen Komfort und einer gewissen Sicherheit waren dem vermögenden Adel oder seinen Gesandten vorbehalten. Wenn die Potentaten reisten, dann waren ihre Trompeter und Pauker mit von der Partie. Denn nicht nur am heimischen Hof sollte repräsentiert werden.

So waren die Trompeter gewissermaßen auch musikalische Gesandte ihres Hofes. Bei bedeutenden Adelstreffen in Europa trafen sich stets auch Musiker verschiedenster Nationalitäten.

Das Konzertprogramm versteht sich als eine solche Reise von Königen und Fürsten mit ihren Trompetern und Paukern durch das Europa des 17. und des beginnenden 18. Jahrhunderts. Das erste Repräsentationsinstrument der Kaiser, Könige und Fürsten verdankte seine Sonderstellung aber auch seiner militärischen Wichtigkeit: Kein Krieg konnte ohne Trompeter geführt, kein Hofstaat ohne ihre Mitwirkung sinnvoll organisiert werden. Sie begleiteten die Potentaten vergangener Zeiten von der Wiege bis zur Bahre. Die Anzahl der Trompeter und Pauker eines Herrschers sagte viel über seine Macht und seine Bonität aus.

Das Barocktrompeten-Ensemble Berlin wurde 1990 von Plietzsch gegründet. Neben Konzertverpflichtungen produziert das Ensemble jährlich eigene Konzertprogramme. Karten für das Konzert gibt es nur an der Abendkasse. red