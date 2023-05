Bahn kündigt Sperrungen an

In der „Görbelheimer Hohl“ und der Freseniusstraße wird es in den nächsten Monaten zu Bauarbeiten und Sperrungen kommen. Auch die Bahnstrecke zwischen Friedberg und Rosbach wird vorübergehend dicht sein. Über die Planungen informiert die DB Netz AG in einer Pressemitteilung,

So wird die Bahn vom 15. Mai bis zum 28. November in der „Görbelheimer Hohl“ mehrere Baumaßnahmen erledigen. Dies erfordert auch eine Sperrung dieser Straße im selben Zeitraum - von der Einmündung in die Freseniusstraße bis kurz vor die Zufahrt zum Gelände des TC Friedberg. Zum einen wird die Eisenbahnunterführung „Görbel-heimer Hohl“ erneuert.

Das Bauwerk aus dem Jahr 1919 habe „das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muss ausgetauscht werden“, wie die DB Netz AG schreibt. Diese Arbeiten finden zwischen dem 15. Mai und dem 28. August statt. Dafür werde auch eine Sperrung der Bahnstrecke zwischen Friedberg und Rosbach vom 11. bis zum 28. August notwendig. „Danach können die Züge hier wieder uneingeschränkt rollen“, heißt es weiter.

Ab dem 28. August folgt die Erneuerung der „Görbelheimer Hohl“ im Abschnitt von der Zufahrt zum TC-Gelände bis zur Einmündung in die Freseniusstraße. Die Umleitung wird laut DB Netz AG am 28. November aufgehoben.

Zudem wird die Bahnunterführung „Bachhohlweg“ gegenüber des Logistikzentrums Fresenius Kabi in der Freseniusstraße zurückgebaut. „Das Bauwerk aus dem Jahr 1912 wird nicht mehr benötigt und deshalb ersatzlos entfernt. Um die Arbeiten durchführen zu können, muss die Freseniusstraße vom 15. August bis 24. August halbseitig gesperrt werden.“

Für den Rück- und Neu- bau der Eisenbahnunterführung „Görbelheimer Hohl“ werden unter anderem Verbau- und Rammarbeiten erforderlich sein. Die Arbeiten werden teilweise nachts stattfinden. Zum Einsatz kommen unter anderem Lkw, Bagger, Krane, Rammgeräte und Bohrgeräte.

Anwohner können sich bei Fragen an Bauprojekte-netz- mitte@deutsche-bahn.com wenden. Fahrplanänderungen während der Sperrung vom 11. bis 28. August sind in den Auskunfts-medien der DB hinterlegt. red