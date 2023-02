Auf Parkplatz Runden drehen

Die Fahrspaßschule des Vereins „Mensch mach mit!“ gehört seit einigen Jahren fest in den Veranstaltungskalender der Stadt Friedberg. Am 15. April ist es wieder so weit: Auf dem Parkplatz am Burgfeld vor den Türen des Junity werden den ganzen Tag über die Autos der Fahrschule Jost ihre Runden drehen. Von 9 bis 19 Uhr bietet sich für mehr als 350 Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen den Führerschein nicht machen können, die Möglichkeit, selbst einmal in Begleitung eines Fahrlehrers zu fahren.

Wer teilnehmen möchte, kann sich unter www.mensch- mach-mit.de anmelden. red