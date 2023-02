Angebliche Spendensammler unterwegs

Teilen

Angebliche Spendensammler sind derzeit in Friedberg unterwegs. Es dürfte sich um eine mutmaßliche Betrugsmasche handeln.

Die Stadt hat eine E-Mail an die Redaktion versendet, darin ein Link auf die Website der Stadt. Dort ist Folgendes zu lesen: „Achtung: Betrügerische Spendensammler unterwegs! Aus aktuellem Anlass in Friedberg möchten wir Sie vor folgender Spendensammlung warnen.“ Dann folgt ein Link zu der Organisation „Handicap International“. Diese distanziert sich deutlich von den angeblichen Spendensammlern.

In ganz Deutschland und auch in den Nachbarländern seien Betrüger unterwegs, die sich meist als gehörlos ausgäben, heißt es dort unter anderem. „Sie behaupten auf ihrer Unterschriften- und Spendenliste, dass sie um Spenden für Projekte von ,Handicap International’ zur Unterstützung von behinderten Menschen werben. Dies geschieht jedoch nicht in unserem Auftrag.“

„Handicap International“ mache keine Haus- und keine Straßensammlungen. „Wir haben auch immer wieder Anzeige gegen Unbekannt erstattet, leider meistens ohne Erfolg. Wir wären Ihnen aber dankbar, wenn Sie als betroffene Bürger und Bürgerinnen die örtliche Polizei informierten.“

Zu der Betrugsmasche hat auch Tobias Kremp, Pressesprecher der Wetterauer Polizei, auf Nachfrage dieser Zeitung Stellung genommen: „Derartige Meldungen erreichen uns immer wieder; zuletzt vor einigen Tagen auf Supermarktparkplätzen in Friedberg beziehungsweise Bad Nauheim. Vor Ort konnten unsere Streifen allerdings keine Tatverdächtigen mehr antreffen“, so der Polizei-Pressesprecher abschließend. agl