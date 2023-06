Abschied vom alten Museum

Von: Joachim Wille

Durch die Räume des Wetterau-Museums zieht sich eine Aura des Ehemaligen, des Wunderbaren. Viele Schätze sind hier zu entdecken; fast die gesamte Frühgeschichte der Menschheit wird abgedeckt. nici merz © Nicole Merz

Das altgriechische „Museum“ meint ein „Heiligtum der Musen“. Mögen diese Schutzgöttinen der Künste noch so sehr ihre Schätze behüten, so besteht die „Kunst“ heute eher darin, die Leute ins Museum zu locken. Das Wetterau-Museum in Friedberg soll daher umgebaut werden. Ein Architekturwettbewerb wird gestartet. Düster wirken die hinteren Ausstellungsräume des Wetterau-Museums.

Geht man vorbei an Faustkeilen aus der Jungsteinzeit, bronzenen Keltenschwertern und römischer Töpferware, betritt man einen weitgehend schwarz gehaltenen Raum mit heute seltsam anmutenden Maschinen. Die Landwirtschaftsausstellung war einst ein Glanzstück, das in der heimischen Museumsbranche für Aufsehen sorgte.

Die Landwirtschaftsausstellung wird bei einer Neukonzeption des Museums aufgelöst. Wer seinen Kindern begreiflich machen will, wie Getreide wächst und wie daraus Brot wird, sollte sich sputen. Optimal wäre, würde die Ausstellung in einer alten Hofreite wieder aufgebaut.

Am bisherigen Ort soll das neue Foyer des Museums entstehen, mit Empfangstheke, Garderobe, einem Museumsshop, Toiletten und einem Café, das in Richtung Stadtkirche weist. Baulich ist das dank großer Maueröffnungen kein Problem; früher wurden hier die Feuerwehrautos der Kernstadtwehr untergestellt. Neben eigenen Räumen für die Museumspädagogik müssen auch Büros für die Mitarbeiter, Lager, die Werkstatt für den Hausmeister und weitere Räume eingeplant werden.

Museumsleiter Johannes Kögler stellte das weitere Vorgehen am Dienstagabend im Ausschuss für Jugend, Soziales, Senioren, Sport und Kultur vor. Der Museumsumbau war das erste ISEK-Projekt, das noch vor dem eigentlichen Stadtentwicklungsprozess angegangen wurde. Kögler fasste die Ergebnisse der damaligen „Zukunftswerkstatt“ zusammen: Ein Rundgang durch Dauer- und Sonderausstellung soll künftig möglich sein. Das Gebäude selbst ist denkmalgeschützt, kann nicht vergrößert werden. Bürgermeister Dirk Antkowiak gab sich angesichts der Erfahrungen mit solchen Architekturwettbewerben bei der Planung von Ktas optimistisch: Je weniger Vorgaben man mache, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass völlig unterschiedliche Entwürfe entstünden. Und das Gremium aus Hauptamtlichen und externen Fachleuten den besten aus bis zu 20 Wettbewerbsbeiträgen auswählt.

DER ABLAUF Die Geschichte des Wetterau-Museums begann 1896 mit der Gründung des Friedberger Geschichtsvereins und dem Aufbau einer Sammlung. Die Exponate zogen 1913 in den Gebäudekomplex in der Haagstraße 16 in unmittelbarer Nähe zur Stadtkirche. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, muss aber brandschutztechnisch ertüchtigt und barrierefrei eingerichtet werden. In der ISEK-Zukunftswerkstatt wurde auch über einen Umzug diskutiert, dies wurde aber verworfen. Das neue Wetterau-Museum soll zur Stadtkirche hin geöffnet werden. Ein weiter gestecktes Ziel ist es, das Museum mit Einrichtungen wie dem Bibliothekszentrum Klosterbau, der Mikwe und dem Alten Rathaus mit der Musikschule zu einer Kulturachse bis zur und in die Burg zusammenzuschließen. Nachdem die Stadtverordneten über den Planungswettbewerb entschieden haben, startet dieser europaweit. Sollten sich mehr als 20 Planungsbüros bewerben, entscheidet das Los, wer dabei ist. Die Arbeiten werden anonymisiert (aber nummeriert) eingereicht. Eine Jury aus Stadtspitze, Verwaltung und externen Fachleuten deutet das beste Modell heraus. Abermals haben dann die Stadtverordneten das letzte Wort und müssen über den Siegerentwurf abstimmen. jw

Wie Kögler sagte, wird parallel zum Architektenwettbewerb ein neues museumspädagogisches Konzept erarbeitet. Die Kreisarchäologie, im Hof des Wetterau-Museums beheimatet, soll dort verbleiben. Kögler sagte, angesichts der vielen archäologischen Funde in der Wetterau sei es von enormem Vorteil, Fachwissenschaftler vor Ort zu haben.

Der Innenhof des Museums könnte überdacht werden, soll auf jeden Fall weiterhin die Steindenkmäler beheimaten und (ebenso wie das neue Foyer/Café) für Veranstaltungen nutzbar sein.

Die Dachböden wurden in den vergangenen Jahren aus Brandschutzgründen komplett geräumt; nutzbar für das Museum sind sie nicht. Zur Sprache kamen auch die Depotbestände des Wetterau-Museums. Diese sind in wenigen Liegenschaften in der Stadt mit insgesamt rund 500 Quadratmetern Fläche untergebracht. Die Depots dienen auch dazu, die Ausstellung immer wieder neu zu bestücken, was in den vergangenen Jahren laut Kögler zu wenig geschehen sei. Der Umbau bietet auch hier die Chance, alte Erinnerungsstücke neu zu präsentieren. Die Verwaltung rechnet mit Gesamtkosten von bis zu 4,5 Millionen Euro für den Umbau, der aber kein Wunschkonzert ist. Er sei so oder so nötig, wie Antkowiak sagte: Das Gebäude muss barrierefrei hergerichtet werden, und es müssen Brandschutzauflagen erfüllt werden.