Abendlicher Stromausfall in Friedberg

In Teilen der Friedberger Innenstadt ist am Abend des Faschingsdienstag vorübergehend der Strom ausgefallen. Auch das Bürgerhospital war betroffen, dort übernahmen die Notstromaggregate.

Ein Kurzschluss an einem Mittelspannungskabel hat am Dienstagabend in der Friedberger Innenstadt für einen Stromausfall gesorgt. Wie Ovag-Pressesprecher Michel Kaufmann mitteilte, seien Teile der Kaiserstraße und der Bereich zwischen Kaiserstraße und Seewiese betroffen gewesen. Um wie viele Haushalte es sich gehandelt hatte, konnte er nicht sagen.

Der Kurzschluss sei um 19.51 Uhr festgestellt worden, um 20.16 Uhr sei durch eine Umstellung ein Großteil der Abnehmer wieder mit Strom versorgt worden und um 21.03 Uhr das Problem komplett behoben gewesen, informierte Kaufmann. Die Höchstdauer ohne Strom habe also bei einer Stunde und zwölf Minuten gelegen.

Keine Zwischenfälle im Krankenhaus

Ursache für den Kurzschluss war laut Kaufmann ein Schaden, der bereits am Mittag während Bauarbeiten zwischen Bürgerhospital und Seewiese entstanden sei. Das Krankenhaus selbst war auch vom Stromausfall betroffen - allerdings ohne dass es Zwischenfälle gegeben hätte, wie Hedwig Rohde, Pressesprecherin des Gesundheitszentrums Wetterau (GZW) mitteilte. Der Strom im Bürgerhospital sei um 20.05 Uhr ausgefallen. »Die Notstromaggregate haben einwandfrei funktioniert und sind sofort angesprungen.« Sämtliche kritischen Bereiche - Stroke Unit (Schlaganfalleinheit), Notaufnahme und Intensivstation - seien mit Strom versorgt gewesen. Auch auf den Normalstationen habe die Notbeleuchtung funktioniert. Um 21.10 Uhr sei der Strom aus der eigentlichen Quelle wieder da gewesen - auch wenn dies sieben Minuten nach der Ovag-Angabe war.