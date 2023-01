Einbruch in Handyladen

In der Nacht zum Dienstag haben Kriminelle die Schaufensterscheibe des Vodafone-Shops in der Weiseler Straße eingeschlagen und aus dem Verkaufsraum mehrere Mobiltelefone mitgenommen. Die maskierten Einbrecher flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Offenbar hatten mehrere Passanten die Tat gegen 2.20 Uhr beobachtet. Die Ermittler bitten mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel.

0 60 31/60 10 zu melden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro.

Auch beim nahe gelegenen O 2-Laden wollten Diebe drei Schaufensterscheiben sowie die Eingangstür zum Bersten zu bringen. Mit einem spitzen Gegenstand schlugen sie gegen die Scheiben, die jedoch standhielten. Der Schaden beziffert die Polizei mit mehreren tausend Euro. red