Einbrecher hebeln Fenster auf

Nidda. Am Freitag sind Einbrecher zwischen 16.30 und 20 Uhr durch ein aufgehebeltes Badezimmerfenster in ein Einfamilienhaus in der Ahornstraße eingestiegen. Aus den Wohnräumen entwendeten sie einen mittleren, vierstelligen Geldbetrag. Den hinterlassenen Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. Die Friedberger Kripo ermittelt. red