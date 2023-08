Der Landkreis von oben

Butzbach - Einmal dem Himmel näher kommen, selbst ein Flugzeug in die Luft und wieder sicher zu Boden bringen - wer kann sich dieser Faszination aus Kindertagen entziehen? Neben einer beruflichen Karriere bei einer Airline bieten Luftsportvereine wie der Aero-Club Butzbach die Möglichkeit, sich den Traum vom Fliegen - und dem eigenen Pilotenschein - zu erfüllen.

Dass die Faszination vom Fliegen und die eigene Pilotenlizenz für die meisten deutlich greifbarer, bezahlbarer und sicherer sei, als vermutet, darüber möchte der Aero-Club bei einem „Tag des offenen Hangars“ für die ganze Familie am Samstag, 9. September, von 10 bis 19 Uhr am Flugplatz Pfingstweide in Butzbach informieren. Eingeladen sind alle, die sich für den Flugzeugpark, die Pilotenausbildung und -kosten, den Flugverein oder das Thema Luftfahrt interessieren oder einen Rundflug über Butzbach machen wollten. Über den Tag verteilt finden Segelflugstarts und Rundflüge statt, bei denen alle Gäste die Möglichkeit haben, Butzbach, die Wetterau und den Taunus aus der Vogelperspektive zu erleben. Für die jüngsten Gäste gibt es einen Parcours mit „Tretflugzeug-Autos“, eine Hüpfburg sowie einen Segelflug-Simulator. Infos unter aero-club-butzbach.de. red