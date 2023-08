Das Unhörbare hörbar machen

Sie fliegen mit den Händen, sehen mit den Ohren und schlafen mit dem Kopf nach unten: Fledermäuse gibt es seit 50 Millionen Jahren - als einziges Säugetier, das aktiv fliegen kann, wie der Nabu Butzbach mitteilt. Anlässlich der 27. Internationalen Fledermausnacht und wegen der starken Nachfrage lädt der Nabu Butzbach alle Interessierten zu einer zweiten Veranstaltung »Fledermäuse in Butzbach erleben« ein.

Diese findet am Samstag, 26. August, statt. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Parkplatz des Butzbacher Schrenzerbades (Außenliegend 29).

„Auch wenn sich manche vor ihnen fürchten, sind Fledermäuse vollkommen harmlos und gehören sicherlich zu den spannendsten Tieren, die nachts unterwegs sind“, schreibt der Nabu. Manche Arten kämen in der Dunkelheit bei ihrer Jagd nach Motten und anderen Insekten in die Gärten, ohne dass die Menschen es groß bemerkten. Doch tagsüber fänden sie oft keine Unterschlupfmöglichkeiten mehr und die Bestände seien dramatisch eingebrochen. Wenn sich der Tag dem Ende entgegen neigt, erwachen die kleinen Flugkünstler und verlassen ihre Verstecke, um in der Nacht auf Beutefang zu gehen.

Bei einem gemeinsamen Spaziergang am Schrenzerhang soll in die Welt der Fledermäuse eingetaucht und ihr Leben kennengelernt werden.

Zunächst wird in einer Einführung Wissenswertes zur Lebensweise der Fledermäuse erklärt: was Fledermäuse fressen und wie sie sich im Dunkeln orientieren können. Dann wird mit Hilfe eines Fledermaus-Detektors das für den Menschen Unhörbare hörbar gemacht - so können Zwergfledermaus, Abendsegler und Braunes Langohr bestimmt werden. Die Veranstaltung ist auch für Schulkinder geeignet.

Die Veranstaltung ist kostenlos, der Nabu Butzbach freut sich aber über Spenden. Eine Anmeldung an fledermaus@Nabu- butzbach.de ist erforderlich.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung nicht statt, da die Fledermäuse dann in ihren Behausungen bleiben, teilt der Nabu mit. red