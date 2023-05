Brücke über B3 ab heute gesperrt

Aus Sicherheitsgründen muss kurzfristig ab dem heutigen Freitag das Brückenbauwerk über die B3 bei Butzbach-Pohl-Göns gesperrt werden. Das teilt Hessen Mobil mit. Damit sei die B3 nicht mehr über die Brücke erreichbar: Aus Richtung Pohl-Göns stehe alternativ die nördliche Zufahrt über die L3129 Richtung Niederkleen zur Verfügung, aus Richtung Butzbach könne weiterhin die Ausfahrtsrampe Richtung Pohl-Göns genutzt werden.

Der Verkehr auf der B3 ist von der Sperrung vorerst nicht betroffen, heißt es.

In den kommenden Tagen würden Hinweise zur Umleitung vor Ort ergänzt. Im nächsten Schritt erfolge dann der Abbruch der Brücke im Spätsommer dieses Jahres. Hintergrund für die Brückensperrung ist laut Hessen Mobil folgender: Um Schäden und Beeinträchtigungen frühzeitig zu entdecken, unterliegen alle Brückenbauwerke in der Baulast von Hessen Mobil, dem Straßen- und Verkehrsmanagement des Landes Hessen, einer regelmäßigen Brückenprüfung. So könne ermittelt werden, wann grundlegende Sanierungen bzw. Ersatzneubauten nötig würden. Auch die Brücke über die B3 bei Butzbach-Pohl-Göns werde regelmäßig kontrolliert.

Im Rahmen dieser Prüfungen seien erhebliche Schädigungen an der Brücke mit Baujahr 1958 festgestellt worden, sie müsse daher neu gebaut werden. Die Planungen dafür haben bereits begonnen. Zur Ermittlung weiterer fachlicher Grundlagen erfolgten ergänzende Bauwerksuntersuchungen. Eine Prüfung von Materialproben aus dem Inneren der Brücke hätten einen sicheren Weiterbetrieb der Brücke aktuell nicht mehr zugelassen. Das Bauwerk muss daher kurzfristig gesperrt werden. Da die Brücke wegen der Erkenntnisse in den regulären Bauwerksprüfungen und wegen ihres Alters ohnehin zum Neubau anstand, waren die erforderlichen Planungsschritte bereits eingeleitet. red