Bild und Bühnenbild

Deutschland hat eine einzigartige Theaterkultur. Aber nicht nur auf der Bühne, auch hinter den Kulissen sind Können, Leidenschaft und Kreativität gefragt. Die kommende Ausstellung „Bild und Bühnenbild“ in der Kunstgalerie Lo Studio stellt zwei Menschen vor, die die heimische Theaterlandschaft in den letzten Jahrzehnten mitgeprägt haben. Hans Balthes und Dieter Stegmann.

Bühnenbildner Balthes studierte an der Kunstakademie Düsseldorf und begann seine Laufbahn bei den Kammerspielen Düsseldorf. Später hat er an unzähligen renommierten Bühnen in ganz Europa Stücke in Szene gesetzt und dabei mit ebenso renommierten Regisseuren zusammengearbeitet.

Auch Stegmann begann seine Laufbahn mit einer Ausbildung als Bühnenbildner - im Anschluss an ein Studium an der Hochschule für Design in Köln. Er arbeitete als Bühnenbildner, freischaffender Autor und Regisseur in den Sparten Schauspiel, Musical, Operette und Oper im In- und Ausland. Zuletzt war er bei den Brüder-Grimm-Festspielen in Hanau als Intendant, Autor und Regisseur tätig.

Die Ausstellung „Bild und Bühnenbild“ wird eröffnet am Samstag, 24. Juni, um 17 Uhr und ist bis zum 1. Oktober zu sehen. Die Laudatorinnen sind Renate Ackermann und Natali Stegmann. Die Galerie ist von Mittwoch bis Sonntag jeweils zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet.