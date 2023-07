Zusätzliche Sozialarbeit für Geflüchtete

Seit vielen Jahren übernimmt RDW (Regionale Dienstleistungen Wetterau) als Bildungs- und Beschäftigungsträger in der Flüchtlingshilfe die Betreuung und Begleitung von geflüchteten Menschen in den Kommunen im Auftrag des Wetteraukreises. So auch in Bad Vilbel. Wie die Stadt mitteilt, bleibe viel zu wenig Zeit, um sich in Einzelfällen intensiv um die Bedürfnisse der Geflüchteten zu kümmern.

Die Individualität der einzelnen Menschen und Familien sei aber zum Teil so spezifisch, dass es für eine gelungene Integration von enormer Wichtigkeit ist, bedarfsorientiert und nachhaltig zu agieren.

Deshalb habe man sich entschlossen, Gelder in den Doppelhaushalt 2023/2024 einzustellen, um hierzu einen zusätzlichen Unterstützungsbeitrag leisten zu können, teilt Sozialdezernentin Ricarda Müller-Grimm mit.

Seit dem 1. Juni dieses Jahres kooperiere der Fachbereich Soziale Sicherung nun mit RDW, der im Rahmen dieser Kooperation eine Kollegin für diese besonderen Bedarfe zur Verfügung stelle. „In direkter Absprache und im Austausch mit unserer städtischen Flüchtlingskoordination wollen wir versuchen, den Integrationsprozess damit zu fördern und den Bewohnern in unseren Gemeinschaftsunterkünften eine zusätzliche Ansprechpartnerin an die Hand zu geben. Mit RDW haben wir einen vertrauensvollen und engagierten Partner, der stets ein gutes Bindeglied zwischen den Geflüchteten, unserem Flüchtlingshilfeverein, den ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützern sowie der Stadt Bad Vilbel bildet“, so Müller-Grimm.

Aktuell betreue und verwalte die Stadt Bad Vilbel 15 Gemeinschaftsunterkünfte mit über 450 Geflüchteten, heißt es abschließend. red