ZDF-Gottesdienst aus der Christuskirche

Der dritte von vier Fernsehübertragungen von evangelischen Gottesdiensten aus der Bad Vilbeler Christuskirche steht kurz bevor: Am Sonntag, 10. September, um 9.30 Uhr wird es so weit sein.

Im Gottesdienst wird es um das Thema „dankbar sein?!“ gehen, schreibt die Christuskirche. „Dankbarkeit tut uns gut. Ihre Wirkung ist positiv. Dankbare Menschen sind zuversichtlicher, hilfsbereiter und glücklicher. Aber was ist, wenn man wenig Grund zur Dankbarkeit hat? Wenn Kummer oder Sorgen, Neid oder Ärger uns in Beschlag nehmen? Wie kann man dann dankbar sein? oder anders gefragt: kann man Dankbarkeit lernen - oder sogar manchmal einfordern?“, heißt es in der Einladung. „Wie sehen Christinnen und Christen in anderen Teilen der Welt Dankbarkeit - ähnlich wie wir oder ganz anders? Können Begegnungen mit ihnen unseren Blick auf Dankbarkeit weiten?“

Solche Fragen haben sich die Beteiligten des Gottesdiensten bei der Vorbereitung gestellt. Anja Seybold und Pfarrer Klaus Neumeier werden wieder mitwirken. Aus der Gemeinde erzählen Dorothee Werner, Sven Rathmann, Thorsten und Lena Mebus ganz persönlich etwas zu Dankbarkeit. Außerdem werde als Gast Bischof Samantaroy aus Indien mit dabei sein. Mit der nordindischen Diözese Amritsar hat die Evangelische Kirche von Hessen und Nassau seit vielen Jahren eine Partnerschaft, die in der Christuskirchengemeinde von Bad Vilbel intensiv gelebt wird. Die Begegnungen der Gemeinden sind von großer gegenseitiger Dankbarkeit geprägt. Aus deutscher Sicht berichten Gerolf Stein und Reinhard Walter, warum diese Partnerschaft sie dankbar sein lässt.

Die Predigt hält Pfarrerin Ulrike Mey aus der Christuskirchengemeinde und die Musik des Gottesdienstes gestaltet die Band „BeOne“ unter Leitung von Thorsten Mebus. Gemeinsam mit all diesen Mitwirkenden habe Pfarrerin Simone Hahn den Gottesdienst mit vorbereitet. Sie ist Senderbeauftragte für ZDF-Gottesdienste der Evangelischen Kirche in Deutschland EKD und als solche verantwortlich für die inhaltliche Vorbereitung und Gestaltung der ZDF-Gottesdienste.

Am Sonntag ist dann um 9.30 Uhr die Gottesdienstübertragung. Über 200 Eintrittskarten zum Mitfeiern stehen zur Verfügung. Sie sind kostenfrei bis zum Mittwoch, 6. September, bei den Mitarbeitenden der Kirchengemeinde erhältlich. Vor Ort muss man bereits bis spätestens 9 Uhr anwesend sein, da dann das Vorprogramm beginnt sowie der Soundcheck mit der singenden Gemeinde. Aber auch wer keine Karte hat, kann zu Hause am Fernsehgerät mitfeiern. Die Fernsehgottesdienste sind in der ZDF-Mediathek einsehbar. red