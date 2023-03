Wildkräuter kennenlernen und sammeln

Teilen

Bad Vilbel. Der Kneipp-Verein lädt zu einem Spaziergang ein, um die unterschiedlichen Kräuter an Wegrändern, Wiesen und im Wald zu sammeln. Auf diese Weise lässt sich die Natur und der eigenen Speiseplan zum Wohle der Gesundheit verbessern, informiert der Verein. Nach der Wanderung werden kleine Köstlichkeiten mit den gesammelten Kräutern zubereitet und mit frischem Brot genossen.

Los geht’s am Dienstag, 28. März, 18 Uhr. Die Wanderung dauert rund zwei Stunden. Treffpunkt ist der Waldparkplatz. Mitzubringen sind: Getränk, Körbchen oder Schüssel. Info und Anmeldung unter 0 61 01/8 44 28 oder per Mail an info@kneipp-bv.de. red