Wieder Ostereiersuche im Burgpark

Überall sieht man im Frühling auch tagsüber Feldhasen ausgelassen über Äcker und Wiesen toben. Alle Kinder in der Quellenstadt wissen dann, dass Pfarrer Klaus Neumeier wieder sein Osterhasen-Kostüm aus dem Schrank holt. Denn an Ostern ist der „Osterhase“ aus der Christuskirchengemeinde wieder aktiv.

Nach einjähriger Pause freut er sich darauf, erneut viele Kinder zwischen einem und zehn Jahren am Samstag, 8. April um 10.30 Uhr im Burgpark zwischen Marktpavillon und FFH begrüßen zu können. Nach einem kurzen Bühnenprogramm mit Musik und dem singenden Osterhasen in Gestalt von Neumeier geht der Nachwuchs in drei Gruppen auf Ostereiersuche.

Wie immer werden im Gras zwischen Krokussen sowie unter Bäumen und Büschen viele bunte Ostereier liegen und auf ihre Finder warten. Damit die jungen Sammlerinnen und Sammler auch etwas in ihre Körbchen, Eimer, Tüten und Taschen legen können, haben die Veranstalter der Gemeinschaftsaktion von Gewerbering Bad Vilbel und Christuskirchengemeinde bestens vorgesorgt. Wie Steffen Kreiling, 2. Vorsitzender des Gewerberings, und Pfarrer Neumeier informieren, verstecken 20 fleißige, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Burgpark jede Menge Eier - 16 Kilogramm leckere Schokoladeneier, 1500 bunt gefärbte, bemalte und gekochte Hühnereier sowie 400 nummerierte Plastikeier mit Gutscheinen der Gewerberingmitglieder. Die Plastikeier werden gegen einen Stempel in Gutscheine der Gewerberinggeschäfte eingetauscht.

Mittendrin im Gewimmel wird der Pfarrer im Hasenkostüm sein. Er hat eine große Bitte an alle Eltern und Großeltern: „Nur die Kinder dürfen Ostereier suchen, nicht die Erwachsenen. Und jedes Kind darf maximal ein Gutschein-Ei einsammeln.“ Mit diesen Regeln sind drei junge Besucher aus der Arche Noah, die zur Pressekonferenz mit einer Erzieherin gekommen sind, einverstanden. Louisa (4), Jonas (5) und Matti (6) freuen sich auf die Ostereiersuche mit Gleichaltrigen im Burgpark. Zum wievielten Mal diese Veranstaltung stattfindet, konnte keiner beantworten. Aber dass es immer eine schöne Veranstaltung ist, auf die sich viele Kinder freuen. cf