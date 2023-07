Wie soll Phyll aussehen?

Die DLE Land Development GmbH und die Cesa Group starten eine breit angelegte Online-Befragung zum neuen Stadtquartier Phyll in Bad Vilbel. Die Projektpartner planen - wie berichtet - auf dem Areal (an der Gottlieb-Daimler-Allee) „die Realisierung eines nachhaltigen Quartiers mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und einer hohen Aufenthaltsqualität“.

Das Ziel der Befragung sei es, die lokalen Anforderungen passgenau in die Planungen mit aufzunehmen. Die beiden Eigentümer laden nun alle interessierten Bürger Bad Vilbels und der Umgebung ein, ihre Meinungen und Vorstellungen zur zukünftigen Gestaltung des Phyll mitzuteilen. Die Umfrage ist ab sofort auf der Projektwebseite unter www. phyll-bad-vilbel.de abrufbar.

Die zentralen Fragen der Umfrage sind: „Welche Anforderungen haben Sie an ein neues Quartier in Bad Vilbel?“, „Welche Gestaltung, welche Nutzungen und welche Angebote empfinden Sie als wichtig?“ Auch Fragen zur Verkehrssituation und zur Infrastruktur sollen beantwortet werden. Simon Kempf, Geschäftsführer der DLE Land Development GmbH, sagt: „Wir freuen uns über jede Meinung und Anregung zum Phyll und laden alle Bürger und weitere Interessierte ganz herzlich zur Teilnahme an unserer Umfrage ein. Das ist eine einzigartige Chance, aktiv an der Gestaltung und Entwicklung eines nachhaltigen Quartiers mitzuwirken und einen wichtigen Beitrag zur Zukunft der Stadt Bad Vilbel zu leisten.“ Nach Abschluss des Befragungszeitraums erfolgt die Auswertung der Antworten sowie aller Anregungen. Über das Ergebnis der Befragung sowie die nächsten Schritte in der Standortentwicklung berichten die Projektverantwortlichen ebenfalls auf der Projektwebseite. red