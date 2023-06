Vorträge für Eltern

Das Familienzentrum Quellenpark setzt seine Serie der pädagogischen Elternvorträge fort. Am Mittwoch, 28. Juni, wird die mehrsprachige Sprachentwicklung aufgegriffen. Bei diesem Vortrag liegt der Fokus auf der mehrsprachigen Sprachentwicklung bei Kindern, heißt es in der Einladung. Neben der Aufklärung, was unter Mehrsprachigkeit verstanden wird, werden die einsprachige sowie die mehrsprachige Sprachentwicklung thematisiert.

Es wird außerdem besprochen, wann Therapiebedarf besteht oder eine Förderung ausreicht und wie Eltern und das Umfeld sprachförderlich kommunizieren können. Referentin ist Elena Marie Becker, akademische Sprachtherapeutin und Therapiewissenschaftlerin.

Weiter geht es am Freitag, 30. Juni, mit der Sicht auf den Baby- und Kleinkinderschlaf. In diesem Workshop erfahren junge Eltern, warum Kinder (von Natur aus) so schlafen, wie sie schlafen, warum sie so oft aufwachen, Nähe brauchen, auch nachts noch Nahrung benötigen und vieles mehr. Sie bekommen Wissen, warum das einzelne Kind so schläft und wie man es unterstützen kann. Referentin ist Severine Lotz, bindungsorientierte Familienbegleiterin. Beide Veranstaltungen finden in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei gegen Gutschein aus dem Flyer der pädagogischen Elternvorträge, ansonsten kostenpflichtig. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0 61 01/6 02-4 65 oder an die Adresse familienzentrum. quellenpark@bad-vilbel.de. red