Vorfreude auf Jubiläumsausgabe

Startklar sind (v.l.) Technischer Marktmeister Thomas Juszczak, Festzeltwirt Patrick Hausmann, Bürgermeister Sebastian Wysocki, Schausteller Ricardo Schramm, Marktmeisterin Stefanie Kunert, Technischer Marktmeister Jens Gonera und Intisar Bahee (Marktamt). fauerbach © Christine Fauerbach

Seit einigen Tagen ist auf dem Bad Vilbeler Marktplatz einiges los: Immer mehr Schausteller treffen am Niddastrand ein, um ihre Verkaufs- und Imbissstände, Karussells und Fahrgeschäfte aufzubauen.

Am kommenden Samstag muss alles aufgebaut und eingerichtet sein. Denn dann findet an acht Tagen, verteilt über zwei lange Wochenenden, das größte, und älteste Volksfest in der südlichen Wetterau statt. „Wir feiern 200 Jahre Marktrechte für die Stadt Bad Vilbel und es findet am Marktdienstag die 65. Bezirkstierschau mit Bauernmarkt statt“, informiert Bürgermeister Sebastian Wysocki. Das Markt- Jubiläum wäre bereits 2020 gewesen, wird aber coronabedingt in diesem Jahr nachgefeiert.

Gefeiert wird das Marktjubiläum mit einigen Neuerungen. Dazu gehören ein neues Logo, der Verzicht auf ein Marktheft, und anstelle eines Brillantfeuerwerks zum Abschluss wird es eine Show mit 100 Drohnen geben. Das Marktprogramm ist auf einem Flyer abgedruckt und kann mit einem QR-Code heruntergeladen werden. Aufgebaut werden die 30 Krammarktstände im Burgpark. Erstmals lädt Zeltwirt Patrick Hausmann zur Party „Mallorca meets Bad Vilbel“ am Freitag, 25. August, ab 19 Uhr in die 1000 Gäste fassende Festhalle Hausmann ein. Zudem feiern Gastronom Tim Wegge und DJ Rainer Groeber ihre Marktpremiere mit einer Markt-Lounge. Hier gibt es Liegestühle und Stehtische und ein eigenes Party-Programm ab 20 Uhr an sieben Markttagen in „Bad Vilbels größten Sandkasten“.

Zu den Höhepunkten am ersten Markttag, dem 19. August, gehört die Eröffnung des Volksfestes mit Krammarkt und der Festzug vom Ritterweiher zum Marktplatz mit mehr als 30 Festwagen. Daran schließt sich die offizielle Eröffnung mit Fassanstich durch Ministerpräsident Boris Rhein und Bürgermeister Sebastian Wysocki an. Ihre Teilnahme angekündigt haben ebenfalls Landrat Jan Weckler, Quellenkönigin Nadine I. und Bürgermeister Kay Goßmann (CDU) aus der Partnerstadt Brotterode-Trusetal. Danach findet ab 19 Uhr eine große 90er-Party auf dem Festplatz statt und in der Festhalle Hausmann lädt „The Hangover Band“ zum Feiern und Tanzen ein.

Am Sonntag, 20. August, findet um 11 Uhr der Gottesdienst für Schausteller, Marktbesucher und Kinder im Autoskooter mit anschließendem Mittagessen und Frühschoppen statt. Um 12 Uhr öffnet das große Volksfest mit Krammarkt und ab 17 Uhr spielt in der Festhalle Hausmann die Band „Happiness“. Weiter geht es am Montag mit Volksfest und Krammarkt ab 14 Uhr, dem Kinderfest und dem Schlager-Monday mit „Roy Hammer und die Pralinées“ ab 19 Uhr.

Am Dienstag, 22. August, steht dann mit der 65. Bezirkstierschau mit Bauernmarkt ein weiterer Markthöhepunkt an. „Der Marktdienstag ist zugleich der Familientag mit ermäßigten Preisen“ informieren Marktmeisterin Stefanie Kunert und die beiden Technischen Marktmeister Jens Gonera und Thomas Juszczak. Es gibt wie immer einen Marktfrühschoppen, dieses Mal musikalisch begleitet von den „Spitzbuam“ und abends gibt es erneut Livemusik mit der Band „Happiness“.

Nach zweitägiger Pause geht es am Freitag, 25. August, weiter. Auf dem Programm stehen unter anderem der Seniorennachmittag mit Musik und Unterhaltung in der Festhalle und die Ladiesnight auf dem Festplatz. Am Samstag findet der „Abend der Vereine“ statt, den Thomas Horinek moderiert und die Stadtkapelle musikalisch eröffnet. Am Sonntag, 27. August, klingt der Markt mit weiteren Programmpunkten wie der Verlosung und der Drohnenshow aus.

Der Geschichtsverein Bad Vilbel ist mit einem eigenen Zelt im Burgpark vertreten, in dem er die Ausstellung „Auf zum Vilbeler Markt!“ mit historischen Impressionen präsentiert. Zudem wird am Montag, dem 21. August, und am Samstag, 26. August, jeweils ab 16 Uhr Hannes Mathias aus seinem mit Fotograf Winfried Eberhardt veröffentlichten Buch „Bad Vilbeler Markt - Geschichten und Geschichte“ lesen. Marlene Schröder-Greim lädt als „Marktfrau Marie“ zu Stadtführungen zum Bad Vilbeler Markt ein.