Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Von: Patrick Eickhoff

Teilen

Noch wird aufgebaut in der Christuskirche. Am Sonntag finden dort rund 200 Leute Platz. eickhoff © Patrick Eickhoff

Ganz schön was los ist seit einigen Tagen bei der evangelischen Christuskirchengemeinde in Bad Vilbel. Neben der Kirche im Grünen Weg steht ein großer Lkw des ZDF. Mitarbeiter der Rundfunkanstalt schleppen Kabel und Kisten durch die Kirche, einer steht auf einer Leiter, andere sitzen an einem großen Technikpult. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus:

„Morgen steigt der Fernsehgottesdienst“, sagt Pfarrer Klaus Neumeier, der den Gottesdienst gemeinsam mit Anja Seybold leiten wird.

„Rund 35 Leute sind derzeit im Einsatz und bereiten alles vor“, sagt der Pfarrer, der sich sehr auf den Gottesdienst freut. Los geht’s um 9.30 Uhr. Derzeit sieht es in der Kirche noch etwas chaotisch aus. Das wird sich heute ändern. Die Kameras werden noch aufgebaut, die finalen Abläufe geprobt. Rund 45 Minuten ist der Gottesdienst lang.

Die Christuskirchengemeinde ist eine von nur zwei Gemeinden in Deutschland, die gleich viermal in diesem Jahr einen Fernsehgottesdienst ausrichten darf. Damit soll auch eine Nähe zum TV-Zuschauer geschaffen werden. „Die ausgewählten Gemeinden überlegen sich kreative Konzepte, die den TV-Zuschauer abholen“, sagt Neumeier.

Die Karten für das Ereignis sind bereits vergriffen. In der Kirche werden rund 200 Leute Platz finden. Hinzukommen Techniker, die rund zehn Aktiven, die den Gottesdienst aktiv gestalten, und weitere ZDF-Mitarbeiter. „Wir sind komplett voll und ausgelastet“, verrät der Pfarrer glücklich. wpa