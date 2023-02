Viel Programm beim Kindertag

Von: Patrick Eickhoff

Vorfreude auf den Kindertag (v.l.): Frauke Breuer, Gesine Becker, Corinna Probst, Isabella Kreith und Annette Zindel-Strauß. Eickhoff © Patrick Eickhoff

Wenn Musikschule, Kunstschule und das Theater Alte Mühle Hand in Hand arbeiten, dann wird es kreativ. Für den 12. März laden sie zum großen Kindertag in der Alten Mühle ein.

„Es ist nicht der erste Kindertag in der Alten Mühle, aber er fühlt sich irgendwie so an“, sagt Fachdienstleiterin Veranstaltungen Annette Zindel-Strauß und lacht. Schließlich sei die erste Auflage 2019 sehr gut angenommen worden. „Wir wollten da natürlich weitermachen, aber dann kam Corona.“ Und so verschwand die Idee des zweiten Kindertages in der Schublade. „Umso glücklicher sind wir, dass wir bald wieder alle Kinder ab fünf Jahren bei uns begrüßen können“, sagt Gesine Becker, Leiterin des Theaters Alte Mühle.

Am Sonntag, 12. März, steigt in gleich mehreren Räumen des Theaters ein buntes Programm. Den Anfang macht ein Theaterstück für Kinder ab acht Jahren. Das Puppenspielerduo Artisanen präsentiert von 11 bis 12 Uhr „Als die Tiere den Wald verließen“. Das Ganze findet im Rahmen von „Starke Stücke“, dem internationalen Theaterfestival für junges Publikum Rhein-Main, statt. Becker verweist auf das pädagogische Begleitmaterial der Künstler. „Es bietet sich prima für die Aufarbeitung an.“ Die Künstler würden spannend darstellen, was die Tiere im Wald erwartet. „Sie haben kein Wasser, müssen ihre Heimat verlassen, weil der Wald abgeholzt wird.“ Becker verrät: „Das Stück wird auch am Tag darauf noch mal für Gruppen angeboten.“

Nach der Theateraufführung laden die Musikschule Bad Vilbel/Karben und der Kunstverein zu Mitmachangeboten ein. „Wir präsentieren uns und unsere Ins-trumente“, kündigt Musikschulleiterin Corinna Probst den Tag der offenen Tür an. „Für alle Kinder ab fünf Jahren wird es Stationen geben“, verrät Isabella Kreith. Alle Instrumente, die an der Musikschule angeboten werden, können die Gäste ausprobieren und sich erklären lassen.

EINTRITT Der Kindertag wird am Sonntag, 12. März, in der Alten Mühle Bad Vilbel angeboten. Los geht’s mit dem Theaterstück um 11 Uhr. Infos zu den Kartenpreisen gibt es unter Telefon 016101/559356 oder per E-Mail an tickets@bad-vilbel.de sowie an der Tageskasse. Gesine Becker empfiehlt jedoch, „sich vorher zu informieren, bevor es am Ende keine mehr gibt“. Anschließend beginnen die anderen Aktionen. Der Eintritt zu den Angeboten von Musikschule und Kunstverein ist frei. wpa

Musikalische Workshops sollen zum Entdecken, Spielen und Basteln einladen. „Die Streicher - von Geige bis Kontrabass - präsentieren sich unter dem Thema Zauberzwerge“, berichtet Kreith. Probst fügt an, dass das Highlight jedoch die große Tombola sei. „Mit spannenden Preisen.“ Daran könne aber nur teilnehmen, wer genug Stempel an den Stationen in der Alten Mühle sammelt. „So probieren die Kinder viel aus und haben einen Anreiz für alle Stationen.“

Der Kunstverein schließt sich mit zwei kreativen Angeboten in der Töpferwerkstatt an. „Bei uns werden aus Tetrapacks kleine Geldbörsen gefaltet und Windspiele gestaltet“, sagt Leiterin Frauke Breuer. „Es ist immer schön, wenn man nach wenigen Minuten auch was in der Hand halten kann.“ Mit dem Upcycling-Projekt schließe man auch dem Kreis zum Theaterstück. „So schlagen wir eine Brücke.“

Das ist Breuer, Probst und Becker wichtig. „Wir wollen natürlich die Zielgruppe des anderen ansprechen, aber es ist uns wichtig, zu zeigen, dass in Bad Vilbel die verschiedenen Bereiche Hand in Hand arbeiten“, sagt Becker. Es sei schließlich nicht die erste Kooperation. Probst sagt: „Das ist ein Anlauf für mehr.“ Aber erst einmal freuen sich die drei auf einen hoffentlich gut besuchten Kindertag. „Und hoffentlich müssen wir dann auf die dritte Auflage nicht wieder drei Jahre warten“, sagt Zindel-Strauss abschließend.