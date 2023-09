Klaus Minkel ist Vorsitzender des Akzente-Vereins, der ein Kinderhospiz in Rumänien und Augenoperationen für Menschen in Afrika finanziell unterstützt. Kürzlich hat Minkel, wie er mitteilt, von seinem Urlaubsquartier in der Wachau den 890 Kilometer Weg bis nach Rumänien zurückgelegt, um das Kinderhospiz zu besuchen. Es ist Teil des Dr.-Karl-Wolff-Heims, das nach der Wende mit Unterstützung der Bundesregierung und der ev.

Kirche vor allem für die in Siebenbürgen verbliebenen Deutschen errichtet worden ist. Es werde von der Pastorin Ortrun Rhein vorbildlich geleitet, schreibt Minkel.

Die Kinder im Hospiz seien rumänischer Abstammung. Für sie sind zehn Plätze vorhanden. Im Gespräch erläuterte Pastorin Rhein, dass der Sozialstaat in Rumänien noch bei weitem nicht so entwickelt sei wie in Deutschland. Das soziale Netz habe riesige Lücken, besonders für die Schwachen. Das sei bei der Besichtigung des Hospizes deutlich geworden.

Schwerste Schicksale seien wahrzunehmen gewesen, informiert Minkel: Der Junge, der beim Brand seine Eltern verloren hat, dessen schwere Brandwunden zwar verheilt sind, aber die Schäden durch die Kohlenmonoxidvergiftung zum Koma geführt haben. Der kleine Junge, der in den Brunnen gefallen ist, der schon seinem Bruder zum Grab wurde, und der sich gleichfalls im Koma befindet. Weiter Kinder mit Geburtsschäden, aufgegebene Kinder von Krankenhäusern und Kinderheimen. Tröstlich sei, dass etwa jedes zehnte Kind sich nach Aussage von Pastorin Rhein wieder ins Leben zurück kämpfe. Für die anderen Kinder bleibe der Trost, dass der Übergang vom Leben zum Tod beschützt, umsorgt und behütet geschehe.

Minkel machte deutlich, dass es nötig sei dem Waisenhaus ein verlässlicher Partner zu bleiben. Wer helfen will: Das Spendenkonto lautet: Akzente-Verein Frankfurter Volksbank, IBAN DE56 5019 0000 6001 0193 58. red