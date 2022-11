Umfrage zum Fahrradklima

Teilen

Der ADFC-Ortsverband erinnert alle, die bislang noch nicht am Fahrradklima-Test teilgenommen haben, dass die Befragung noch bis zum 30. November läuft. Dass Bad Vilbel in die Wertung gelange, sei bereits sicher, denn bislang haben 191 Bad Vilbeler Bürgerinnen und Bürger teilgenommen. Um allerdings die Zahl derjenigen zu übertreffen, die beim letzten Mal teilgenommen haben, fehlen laut ADFC noch 42.

Die Werte für Karben: Teilgenommen haben bislang 49 Personen. Um in die Wertung zu gelangen, fehlt noch eine einzige weitere Person. Im Jahr 2020 hatten sich 83 Karbener zu den Bedingungen für den Radverkehr in ihrer Stadt geäußert.

Zum Hintergrund: Der vom Bundesverkehrsministerium geförderte Fahrradklima-Test findet derzeit zum zehnten Mal statt. Er umfasst 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit vor Ort. Hinzukommen in diesem Jahr fünf Zusatzfragen, die insbesondere die Bedürfnisse kleinerer Orte im ländlichen Raum betreffen. In der vorhergehenden Erhebung im Jahr 2020 bewerteten knapp 230 000 Radfahrerinnen und Radfahrer die Fahrradfreundlichkeit in mehr als 1000 Städten und Gemeinden. Bad Vilbel erhielt dabei die Schulnote 3,53, Karben die Note 3,56.

Zu erreichen ist die Umfrage unter folgendem Link: https:// fahrradklima-test.adfc. de/. red