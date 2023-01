Ufersicherung am Erlenbach

Wenige Meter entfernt zum Erlenbach liegt das Vereinsheim des Massenheimer Schützenvereins. Dort hat der Erlenbach die Uferböschung unterspült. Da bei einem nächsten Hochwasser eine stärkere Unterspülung drohe und im schlimmsten Fall die Uferböschung sogar abrutschen könnte, werde das Ufer nun gesichert, teilt die Stadt mit. Zur Sicherung der Böschung und des Vereinsheimes werde deshalb eine sogenannte Krainer Wand eingebaut.

Die Bauarbeiten hätten nun begonnen, heißt es weiter.

Die Krainer Wand bestehe aus Stammholz in einem Längs- und Querverbau. Zwischen den Hölzern werde ein Gemisch aus Schotter und Erde eingebaut. Anschließend würden zusätzlich noch Weidenstecklinge gesetzt, die das Ufer sichern und in kürzester Zeit die Krainer Wand optisch verschwinden lassen, schreibt die Stadt. Zur Sicherung des Böschungsfußes der Krainer Wand gegen die Erosion durch den Erlenbach werde eine Steinschüttung eingebaut.

Diese naturnahe Bauweise habe sich schon in einem anderen Abschnitt des Erlenbaches bewährt. Nach einem Hochwasser im Februar 2009 sei wegen eines Uferabbruches entlang des Fuß- und Radweges nach Nieder-Erlenbach eine Krainer Wand eingebaut. Mit den Vertretern des Schützenvereins, des städtischen Fachdienstes Infrastruktur Kanal und Straße, dem bauleitenden Ingenieurbüro Lehr und der Unteren Wasser- und Naturschutzbehörde seien die Sicherungsarbeiten am Vereinsheim abgestimmt worden.

„Nicht vermeiden lässt sich dabei die Fällung von fünf Bäumen im Uferbereich“, heißt es weiter. Es handele sich um drei standortfremde Fichten, eine Erle und eine Esche. Die Fällungen seien mit dem Fachdienst Grünflächenpflege abgestimmt worden. Die Krainer Wand werde von der Firma Ditzel aus Büdingen eingebaut, die auch die Renaturierung an der Nidder in Gronau ausführt. Als Zufahrt zur Baustelle am Vereinsheim werde der Weg „Am Hohlberg“ genutzt. Auf eine Umleitung für Fußgänger und Schüler könne in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde verzichtet werden, da nur mit wenig Schwerlastverkehr zu rechnen ist. red