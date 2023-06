Trixi-Spiegel für mehr Sicherheit

Einer der vom ADFC gespendeten Trixi-Spiegel ist bereits im Stadtgebiet angebracht worden. FAUERBACH © Christine Fauerbach

Die Mitglieder der Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Bad Vilbel haben fünf Trixi-Spiegel an die Stadt übergeben. Jochen Waiblinger, verkehrspolitischer Sprecher des ADFC Bad Vilbel, überreichte gemeinsam mit den Mitgliedern Theo Sorg, Roland Tatzel, Walter Baumann und Michael Görg, das 550 Euro teure Geschenk an Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU) und Timo Jehner, den städtischen Fachdienstleiter Straßenverkehrsbehörde.

Für die Übergabe hatte das Quintett die Friedberger Straße Ecke Einmündung zum Hassia-Gelände, gegenüber der Rettungswache, gewählt. Hier hat vor einigen Jahren ein Unfall mit einem Radfahrer und einem rechtsabbiegenden Lkw stattgefunden. Der 29-jährige Radfahrer wurde schwer verletzt, der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Er hatte den Radfahrer im toten Winkel nicht sehen können. „Die fünf Trixi-Spiegel sollen rechtsabbiegenden Lkw-, Bus- und auch Autofahrern, Radfahrer und Fußgänger im toten Winkel zeigen und so Unfälle zu vermeiden“, wünschen sich die ADFC-Mitglieder.

Bürgermeister Sebastian Wysocki sagte, dass alle neu gekauften städtischen Lkw mit einem elektronischen Abbiegeassistenten ausgerüstet sind. „Leider gibt es keine Nachrüstpflicht für ältere Fahrzeuge. Elektronische Abbiegeassistenten sind erst seit 2022 für neue Fahrzeugtypen und 2024 für alle neuen Lkw und Busse vorgeschrieben“, bedauert Jochen Waiblinger. Städtische Mitarbeiter hatten an der Kreuzung Friedberger Straße, Ecke Einmündung auf das Hassia-Gelände bereits einen der Spiegel angebracht. Die konvexen Trixi-Spiegel bieten den rechtsabbiegenden Fahrern ein Sichtfeld von 100 Grad und ermöglich damit die Sicht im toten Winkel und helfen, das Unfallrisiko zu verringern. Ein zweiter Spiegel soll nur wenige Meter weiter angebracht werden. Wer auf der Büdinger Straße von Gronau her kommt und rechts auf die Friedberger Straße Richtung Dortelweil abbiegt, wird sich über den Trixi-Spiegel freuen. cf