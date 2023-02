Tempo 30 in den Nachtstunden

Teilen

Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt schreibt in regelmäßigen Abständen den Lärm-aktionsplan für die Region Südhessen fort. Wesentliche Aufgabe ist es, anhand der Lärmkartierung eine Bewertung der Situation vorzunehmen und bei Bedarf Vorschläge zur Minderung des Lärms zu entwickeln. Aufgrund der Rückmeldungen seitens der Behörde beauftragte die Stadt Bad Vilbel nach eigenen Angaben eine schalltechnische Untersuchung von Konfliktpunkten an den entsprechenden Straßenabschnitten.

Als Ergebnis wurde nun ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern auf Teilen der Frankfurter und der Friedberger Straße angeordnet. Das teilt die Stadt mit.

Auf der Frankfurter Straße zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Kreisverkehr Südbahnhof gilt nun auf einer Länge von rund 670 Metern die entsprechende Höchstgeschwindigkeit in den Nachtstunden, also von 22 bis 6 Uhr. Dies gilt ebenfalls für die Friedberger Straße zwischen der Kasseler Straße und der Heinrich-Heine-Straße auf einer Länge von etwa 290 Metern. Nach den Untersuchungen und allen damit einhergehenden Abwägungen habe man beim RP beantragt, auf den genannten Straßenbereichen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern in den Nachtstunden aus Lärmschutzgründen anordnen zu dürfen. „Dies wurde uns auch genehmigt, sodass wir dies nun umsetzen konnten“, so Bürgermeister Sebastian Wysocki. red