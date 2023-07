Tauffest im Kurpark

Bad Vilbel - Insgesamt 18 Täuflinge sind für das erste Tauffest angemeldet, das die vier evangelischen Kirchengemeinden Christuskirche, Heiliggeist-Gemeinde sowie die Gemeinden Massenheim und Dortelweil am Sonntag, 16. Juli, um 11 Uhr im Bad Vilbeler Kurpark miteinander feiern werden. Die Hälfte von ihnen sind Jugendliche, die in der Nidda getauft werden, die andere Hälfte wird an zwei Taufbecken rechts und links des Altars vor der Kulisse des Kurhauses und des Kurparkweihers getauft.

Viele der Tauffamilien werden dann im Anschluss auch im Park die Taufe feiern, heißt es in der Mitteilung.

Unter dem Motto „Viele Gründe, ein Segen: Deine Taufe“ feiert die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in diesem Sommer an sehr vielen Orten eine große Taufkampagne. Nun ist es in der Quellenstadt so weit und Familien wie Gemeinden treffen die letzten Vorbereitungen für die Premiere im Kurpark: Pfarrpersonen aus allen vier beteiligten Kirchengemeinden werden den Gottesdienst und die 18 Taufen leiten und Gemeindereferent Thorsten Mebus aus der Christuskirchengemeinde wird mit einer Band den Gottesdienst musikalisch begleiten. Ausdrücklich sind neben den Tauffamilien alle vier Gemeinden eingeladen - weitere Sonntagsgottesdienste werden an diesem Tag nicht stattfinden. red