Tafel schließt Warteliste vorläufig

Von: Patrick Eickhoff

Teilen

Vor der Ausgabe hat das Tafel-Team bereits einiges zu tun. Diesmal sind (v.l.) Lothar Gobst, Gerda Frey, Carmen Zeiher und Leiterin Christa Gobst im Einsatz und packen Tüten mit Lebensmitteln. eickhoff © Patrick Eickhoff

Von Montag bis Mittwoch steht bei der Bad Vilbeler Tafel die meiste Arbeit an. Dann holen die Ehrenamtlichen Spenden ab, sortieren Lebensmittel und geben diese schließlich an Bedürftige aus. Jetzt wurde die Warteliste vorübergehend geschlossen. Leiterin Christa Gobst zu den Hintergründen.

Bereits vor der Ausgabe um 14 Uhr ist bei der Bad Vilbeler Tafel genug zu tun. In einem Innenhof in der Ritterstraße stehen Carmen Zeiher und Gerda Frey zusammen, packen Tüten mit Lebensmitteln. Kartoffeln, Salate, Eier, Milch, Fleisch. Von allem ist etwas da. Daneben sortiert Tafelleiterin Christa Gobst frisches Obst. Ihr Mann Lothar schiebt gleich mehrere Kisten Bifis an die Ausgabentische. „Die gibt es heute dazu. Die haben wir als Spende erhalten“, berichtet er.

Was in dem Innenhof steht, ist alles gespendet, informiert Leiterin Gobst. Die Spenden werden montags bis mittwochs bei den Lebensmittelmärkten und auch Hofläden in Bad Vilbel abgeholt. „Wir sind glücklich darüber, dass uns einige Bauern ebenfalls unterstützen“, sagt Gobst.

54 Helferinnen und Helfer - die älteste davon ist 87 Jahre alt - sind als Fahrer, Sortierer und an der Ausgabe tätig. „Wir haben das in Corona-Zeiten geführte System beibehalten und geben die Lebensmittel mit Zeitkarten und über eine Ausgabe aus“, informiert die Leiterin. „So haben wir alles besser im Griff.“

2008 GEGRÜNDET Informationen zur Tafel, die 2008 ins Leben gerufen wurde gibt es unter 0 61 01/8 02 72 72 oder per E-Mail an tafel@nachbarschaftshilfe-bv.de. Das Büro öffnet mittwochs von 9 bis 12 Uhr Weitere Infos gibt es im Internet unter www.nachbarschaftshilfe-bv.de/hilfe-und-helfen/tafel-bad-vilbel/. wpa

An der Lebensmittel-Ausgabe der Tafel teilnehmen können Familien und Einzelpersonen mit geringem Einkommen. Im Sinne der Tafelgrundsätze zählen dazu. Geringverdienende, ALG I- und ALG II-Bezieher, Sozialhilfeempfänger sowie Senioren mit niedriger Rente. Voraussetzung ist ein Wohnsitz in Bad Vilbel beziehungsweise den angeschlossenen Stadtteilen Gronau, Dortelweil, Heilsberg und Massenheim. Momentan sind das um die 200 Personen - eingeteilt in zwei Gruppen, die jeweils im Zwei-Wochen-Rhythmus kommen. „Derzeit können wir leider keine neuen Kunden mehr aufnehmen“, sagt Gobst. Deshalb hat die Tafel Bad Vilbel ihre Warteliste vorübergehend geschlossen. Inflation, gestiegene Energiekosten und der Ukraine-Krieg hinterlassen ihre Spuren. „Immer mehr Bedürftige möchten einen Tafel-Ausweis beantragen“, sagt Gobst. „Unsere Warteliste für Neukunden ist bereits an ihre Grenzen gestoßen. Wir müssen sie erst einmal abarbeiten.“ Sie bittet um Verständnis. „Es ist nur vorübergehend.“ An Helfern mangele es nicht. „Aber wir sind kein Supermarkt. Mehr geht einfach nicht.“

Was die Lebensmittel angeht, beobachtet Christa Gobst einige Unterschiede im Vergleich zu den vergangenen Jahren. „Es gibt einen Rückgang an frischen Lebensmitteln“, sagt sie. Das sei aber auch logisch. „Alles wird teurer. Die Supermärkte müssen auch haushalten, was ihren Ein- und Verkauf angeht.“

Abgeholt werden die Lebensmittel- und Sachspenden derzeit von 180 Abholern für fast 500 Personen. „Es sind immer mehr geworden in den vergangenen Jahren“, sagt Gobst. „Leider.“ Auf dem Ausweis sei notiert, für wie viele Personen die Lebensmittel abgeholt werden. „Dementsprechend wird dann gepackt.“

Im Tafel-Team habe jeder seinen Platz gefunden. „Wir haben welche, die stehen lieber an der Ausgabe, andere packen lieber. Wichtig ist, dass sie sich auch verstehen“, sagt Gobst. Gerade weil die Bad Vilbeler Tafel nur eine kleine Einrichtung sei, die unter dem Dach der Bad Vilbeler Nachbarschaftshilfe laufe. „Das läuft aber alles sehr gut.“