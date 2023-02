Suppe zum Feierabend

Mit einem neuen, regelmäßigen und kostenfreien Angebot startet die Arbeiterwohlfahrt Bad Vilbel (AWO) in den März. Ab Mittwoch, 1. März, bietet die AWO jeden ersten und dritten Mittwoch eines Monats von 18.30 bis 20.30 Uhr eine Suppenauswahl an. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zur Auswahl stehen regelmäßig mindestens zwei Suppen, ein vegetarisches oder veganes Angebot wird immer dabei sein.

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Armutsgefährdung, die durch die Folgen des immer noch tobenden Krieges in der Ukraine weiter steige, ergebe es Sinn, dieses kostenfreie Angebot zu etablieren, teilt AWO-Vorsitzender Fich mit. Zudem solle einfach ein weiterer schöner Treffpunkt geschaffen werden, ergänzt die zweite Vorsitzende der AWO, Beate Giebel. red