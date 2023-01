Stolpersteine säubern

Seit 1996 ist der 27. Januar in der Bundesrepublik der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Der Tag erinnert an die Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, in dem mehr als eine Million Menschen ermordet wurden. Die Naturfreunde Bad Vilbel nehmen diesen Gedenktag zum Anlass zu einer Stolperstein-Putzaktion.

Mit dieser Aktion wollen sie anhand dieser Stolpersteine an die verfolgten und ermordeten jüdischen Bürger von Vilbel erinnern.

Treffpunkt ist am Freitag, 27. Januar, um 15 Uhr vor dem Alten Rathaus. Anmeldung unter info@naturfreunde-bv.de. red