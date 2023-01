Stammtisch der Tierschützer

Bad Vilbel. Der Tierschutz-Stammtisch trifft sich wieder am Dienstag, 31. Januar, 19 Uhr, im Restaurant Carl’s, Carl-Schurz-Straße 33. Bei dem zwanglosen Treffen werden Themen für mögliche Projekte gesammelt, und es wird berichtet über das, was bereits ins Leben gerufen wurde. Anmeldung per E-Mail an tierschutz.badvilbel@gmail.com. red