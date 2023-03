Stadtkapelle tritt auf

Nachdem die Stadtkapelle Bad Vilbel im vergangenen Jahr das beliebte Jahreskonzert (erstmalig seit der Corona-Pandemie) wieder aufführen konnte, will das Orchester auch dieses Jahr ihr künstlerisches Können präsentieren. Die Konzerte finden wie gewohnt im Kultur- und Sportforum statt; am Samstag, 11. März, um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) und am Sonntag, 12.

März, um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr).

Die rund 55 Musiker des sinfonischen Blasorchesters nehmen die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise zur Schönheit und zu den Naturgewalten Europas unter dem Titel „In einem anderen Licht“.

Unter der Leitung von Stefan Hensel kann das Publikum die musikalische Beschreibung des schottischen Sees Loch Lomond, den Untergangs von Atlantis und die Leichtigkeit der österreichischen Operette „Im Weißen Rössl“ von Ralph Benatzky und Robert Stolz erleben.

Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf beim Friseur Thomas Mohr, bei allen aktiven Musikern des Vereins oder über die Homepage unter der Adresse www.stadtkapelle-bad- vilbel.de. red