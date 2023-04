Stadthalle „Vilco“ eröffnet

Von: Patrick Eickhoff

Die neue Stadthalle Vilco kann ab heute besichtigt werden. eickhoff (3) © Patrick Eickhoff

Bad Vilbel - Mit einem ganz speziellen Programm ist gestern Abend die Bad Vilbeler Stadthalle - genannt Vilco - feierlich eröffnet worden. Mehr als 800 geladene Gäste hatten das Privileg, die ersten Konzerte und Auftritte auf der Bühne im großen Saal zu genießen, bevor ab heute die Stadthalle ihre Türen zum großen verlängerten Festwochenende öffnet.

Los ging das Programm am Freitag mit dem Pianisten Nuron Mukumi, der vorgestern noch in der Hamburger Elbphilharmonie aufgetreten ist. Er gab Stücke von Frédéric Chopin und Franz Liszt zum Besten. Für seine Interpretationen am Steinway D-274 gab es großen Applaus. Der Konzertflügel ist fester Bestandteil der Vilco und wurde damit ebenfalls offiziell eingeweiht.

Durch den Abend führte Radio-Moderator Stefan Frech. „Ich finde das ganze Gebäude einfach beeindruckend“, sagte er. Den Eindruck untermalte ein Imagefilm zu Bad Vilbel und der 67 Millionen Euro teuren Vilco.

Anschließend hielt der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) die Eröffnungsrede. Er gratulierte allen Beteiligten und zog passend zum ersten Auftritt auch den Vergleich zur Hamburger Elbphilharmonie und dem Berliner Stadtschloss. Bei allen drei Gebäuden hätten die Verantwortlichen den Mut gehabt, etwas zu wagen. „Das nötigt mir Respekt ab“, sagte Rhein. Das sei in diesen Zeiten nicht selbstverständlich. Die Vilco als Stadthalle zu bezeichnen, werde diesem Komplex nicht gerecht. Die gläserne Orangerie bezeichnete der Ministerpräsident als beeindruckend. Dann blickte er noch mal auf Vilco, Elbphilharmonie und Stadtschloss. „Das sind alles Gebäude, die Geschichte schreiben werden. Gewagt, gebaut, gewonnen.“

Es folgte eine spektakuläre Licht- und Tonshow. Dabei präsentierte das Team der Vilco, was in der Stadthalle alles möglich sein wird. Es folgte eine kleine Gesprächsrunde mit Bürgermeister Sebastian Wysocki, Stadtrat Klaus Minkel sowie dem Architekten des Gebäudes, Julian Vielmo und Nico Ubenauf von satis&fy über das Gebäude und die Entstehungsgeschichte sowie die Perspektiven der neuen Stadthalle. Klaus Minkel dankte besonders Projektleiter Klaus Rotter und lobte das Architekten-Team rund um Vielmo. Der gab die lobenden Worte an seine Mitarbeiter und sein Team weiter. Nico Ubenauf freute sich, dass man als Unternehmen aus der Region früh zu Meinungen gefragt wurde. „Was hier entstanden ist, ist absolute Champions League.“

Klaus Minkel sagte: „Die Stadtwerke werden als Geschenk an die Bad Vilbelerinnen und Bad Vilbeler Klassik-Konzerte hier veranstalten, die es in dieser Qualität hier so noch nicht gegeben hat.“

Für Staunen sorgte das Duo „Ella und Julia“, das sich von der Decke abseilte und in einigen Metern Höhe spektakuläre Figuren zeigte. Den Abschluss machte das Bad Vilbeler Kammerorchester, das, verstärkt durch Solisten und unter der Leitung von Klaus Albert Bauer, den 4. Satz der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven spielte.

Ab heute können dann endlich alle Interessierten die Stadthalle von innen und außen sehen. Bis einschließlich Montag wird ein buntes Programm geboten. Street-Food-Festival, Auftritte von Chören und Bands, Familiennachmittage. Den Höhepunkt bildet am Sonntag der Auftritt von Jan Delay.

Ministerpräsident Boris Rhein gratuliert zur Fertigstellung. © Patrick Eickhoff

Mehr als 800 Gäste sind zur Eröffnung der Vilco in den großen Saal gekommen. © Patrick Eickhoff