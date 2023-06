Stadt soll Hitzeaktionsplan erhalten

Die Sommer der letzten Jahre waren sehr heiß und auch in diesem Jahr gab es bereits sehr früh Tage mit enorm hohen Temperaturen. Um die Bevölkerung vor den Folgen von Hitzetagen besser zu schützen, hat der Magistrat der Stadt Bad Vilbel in seiner jüngsten Sitzung die Aufstellung eines Hitzeaktionsplans beschlossen. Der Beschluss basiere auf der Empfehlung der Hessischen Landesregierung, die einen Hessischen Aktionsplan (HHAP) zur Bewältigung von Hitzebelastungen erarbeitet hat, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Die Beschlussvorlage wird nun noch in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.

„Große Hitze hat Folgen für die Gesundheit von Menschen. Insbesondere vulnerable Gruppen kämpfen mit diesen Folgen von Hitzewellen. Hierzu zählen beispielsweise Senioren und Kleinkinder. Um sie, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger besser zu schützen, werden wir nun einen Hitzeaktionsplan erarbeiten, der konkrete Maßnahmen und Instrumente aufzeigen soll, wie dieser Schutz gelingen kann“, erklärt hierzu Bürgermeister Sebastian Wysocki.

Der Hessische Aktionsplan diene als Leitfaden für die Kommunen, um geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Hitzebelastung zu entwickeln. Die Stadt Bad Vilbel habe sich dafür entschieden, auf die Veröffentlichung dieses Plans zu warten, um sich daran orientieren zu können und sicherzustellen, dass ihr eigener Hitzeaktionsplan effektiv und auf dem neuesten Stand ist.

Der Hitzeaktionsplan der Stadt Bad Vilbel hat nach eigenen Angaben das Ziel, die menschliche Gesundheit durch kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen in unterschiedlichen Handlungsbereichen und auf verschiedenen Ebenen vor den Auswirkungen der Hitze zu schützen. Darüber hinaus stehe die Information über Handlungsmöglichkeiten im Vordergrund, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bei der Erarbeitung des Hitzeaktionsplans sollen neben den zuständigen Fachbereichen der städtischen Verwaltung auch lokale Organisationen, Vertreter der ortsansässigen Unternehmen und Schulen sowie von Seniorenwohnheimen und Gesundheitsverbänden hinzugezogen werden, heißt es weiter. red